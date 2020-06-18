Павел Климкин: задайте экс-министру острый вопрос

Общество 12:55, 18.06.2020 Обновлено: 12:56, 18.06.2020

Гостем программы "Острый вопрос" на ObozTV в четверг, 18 июня, станет экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Во время шоу-допроса ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора, а темы выбирают зрители ObozTV и читатели OBOZREVATEL.

Героями передачи являются известны личности, лидеры общественного мнения и политики. Читатели OBOZREVATEL и зрители ObozTV смогут сами предложить, кого бы они хотели видеть в студии "Острого вопроса", написав об этом в комментариях.

Свои вопросы и предложения следующих гостей оставляйте в комментариях ниже, а также во время прямого эфира на главной странице сайта OBOZREVATEL.

Смотрите эфир с Павлом Климкиным сегодня в 17:30.

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Общество

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