"Зеленский обречен": Казарин рассказал о проблемах президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский оказался на распутье. Он предаст либо ожидания своих избирателей, либо интересы страны.

Такое мнение высказал журналист Павел Казарин. Он считает, что после парламентских выборов судьба страны полностью в руках Владимира Зеленского.

"Украинские граждане голосовали не за политическую партию "Слуга народа".­ Давайте начистоту — ее попросту не существует. Это собрание незнакомых между собой людей, многие из которых являются носителями противоположных ценностей. Люди голосовали за самого Зеленского. За собственную мечту о лучшей жизни. За светлое будущее и против всего плохого", — считает Казарин.

Несмотря на такой ошеломляющий результат, по мнению журналиста, Владимир Зеленский теперь не сможет все неудачи в стране на конкурентов.

"Первые месяцы еще можно списывать негатив на сопротивление старой системы. Устраивать на камеры разносы чиновникам. Звонить напрямую мэрам и главам обл­советов. Требовать отставок и заявлений "по собственному". Но рано или поздно президенту придется окунуться в реальность с головой", - считает Казарин.

Он убежден, что президент узнает, насколько сильна в Украине коррупция, почему невозможно за несколько лет сделать из страны Германию.

Владимир Зеленский

"Владимир Зеленский обречен узнать, что Украина — это бедная страна Восточной Европы. Стабильность которой во многом зависит от лояльности западных кредиторов. И что деньги Киеву готовы давать под вполне конкретные обязательства. И многие из них совершенно не вписываются в обывательские ожидания.

По большому счету, президент обречен оказаться на распутье. Он предаст либо ожидания своих избирателей, либо интересы страны. В первом случае его рейтинг очень быстро уйдет в пике. Или он может побороться за народную любовь — и расплатится за нее будущим страны.

Но какой бы вариант он ни выбрал, винить Владимиру Зеленскому будет уже некого", — подытожил Казарин.

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