Нам стоит сказать Зеленскому спасибо. Как минимум, за проверку на прочность. Его три президентских месяца стали стресс-тестом для тех, кому не все равно.

Границы идентичности проявляются в тот момент, когда их проверяют на прочность. Именно тогда каждый определяет для себя – где пролегает его граница компромисса.

Последние пять лет мы жили в период относительного консенсуса. Векторы внешней политики были понятны. Перечень гуманитарных приоритетов – тоже. В результате, мы спорили преимущественно о "внутренних" темах. Коррупция. Реформы. Кумовство.

Примерно с 2016-го война начала исчезать с наших радаров. Ее купировали вдоль линии фронта. Многим стало казаться, что войны за идентичность и независимость уже выиграны. Все больше людей из лагеря Майдана стали переключаться на вопросы, связанные с обустройством дома, а не с его защитой.

А потом прошли выборы и оказалось, что наш консенсус о будущем – не такой уж железобетонный. Все, что нам казалось отлитым в граните – стали вновь проверять на прочность. Окно возможностей вновь приоткрылось – и теперь на наших глазах в него пытаются пролезать мертвецы.

Нам вновь приходится проговаривать все то, о чем мы перестали спорить несколько лет назад. Почему не получится договориться с Россией. Почему нет смысла поднимать языковой вопрос. Почему суверенитет важнее территорий. Нам казалось, что это уже врытый в землю фундамент. А теперь приходится защищать его от попыток капитально перестроить все здание.

Новости Проверка для Зеленского

Нынешний период начинает выглядеть как тест на красные линии. Как проверка на атрофию. От прежнего ситуативного большинства отваливатся случайные попутчики – и их реакции на происходящее выглядят как экзамен на порядочность и этику. Новое время как кислота – стирает наносное, обнажая истинное.

А еще это напоминает тест на искренность. За последние годы многие увязывали "патриотическую тему" с экс-президентом. И в своем неприятии последнего готовы были отрицать все то, что было написано на его программных знаменах. Но очень скоро вся полнота власти перейдет к новому главе государства. И это время заставит каждого определиться с тем, что именно ему было не по душе. Предшественник Владимира Зеленского? Или сама попытка строительства независимой Украины?

Вектор движения всегда задают те, кому не все равно. Те, кто выходят из зоны комфорта. Те, для кого флаги – это не просто переплетение цветных нитей. Нам казалось, что за пять лет новый консенсус укоренился достаточно, чтобы его не стали подвергать ревизии. Вероятно, мы поторопились.

Это значит, что придется повторяться. Объяснять, почему нельзя совать пальцы в розетку. Почему не выйдет носить воду в решете. Почему вещи, которые нельзя пощупать, значат не меньше, чем казначейские бумаги.

Потому что они и правда значат не меньше. Кто бы что себе ни думал.

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