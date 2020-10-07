Медики сутками не выходят из скорых, а СОVID-позитивные ждут помощи часами. Киевский врач рассказал об ужасах работы

Пациентам с пневмониями и коронавирусом приходится по девять часов ждать бригаду скорой помощи. Однако врачи говорят, что они сутками не могут выйти из машины и по несколько часов стоят в очередях в больницы, чтобы сдать пациентов. А ПЦР-тесты делают сами у своих семейных врачей.

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Из десяти бригад оставили половину

Один из врачей скорой помощи столицы согласился рассказать о том, как они работают во время коронавируса.

"Сейчас у нас ситуация с защитными костюмами наладилась. Все благодаря волонтерам. В начале лета, когда мы делили один костюм на бригаду, они к нам стали приезжать и буквально коробками привозить респираторы, халаты, бахилы, маски", – рассказывает он.

На днях в Голосеевском районе Киева скорая помощь к пациенту с подтвержденным коронавирусом ехала около восьми часов.

Скорые к пациентам с пневмониями и короной едут по несколько часов Голос.ua

"Ничего удивительного в этом нет, и по девять часов едем. Бывает разъяренные родственники пациентов готовы машину на винтики разобрать за такое. Но что мы можем сделать? Из десяти бригад на нашей подстанции осталось только 4-5. Всех остальных сократили. Тех, кто остался, сажают по три человека в салон скорой помощи, хотя положено по два. То ли экономят так, чтобы нам доплачивать положенные деньги на коронавирус, то ли реформа у них такая", – говорит врач.

"Также бывает, что мы по 5-6 часов стоим в очереди, чтобы передать в больницу человека с пневмонией. Хотя таких госпиталей под пневмонию открывают все больше в Киеве, но и больных становится больше в разы. Сейчас очень много пневмоний, каждую смену по 3-4 подобных вызова. И это не считая подтвержденных случаев коронавируса, куда выезжает специальная бригада", – продолжил он.

Как фильтруют вызовы

Как стало известно OBOZREVATEL, вызовы часто фильтруют. В первую очередь бригаду отправляют к человеку, которому стало плохо на улице или с ним там что-то случилось, или произошло ДТП. Также едут к тем, у кого есть подозрение на инфаркт.

В первую очередь едут к тем, кому стало плохо на улице

"А человек с пневмонией или подтвержденным коронавирусом может подождать. Он и так уже 2-4 дня болел, несколько часов ничего не решают. Если он, конечно, не задыхается. Поэтому к ним приезжают ночью, уже через много часов после вызова бригады", – рассказывает медик.

Врачи признаются, что во время эпидемии коронавируса они получают по 27-30 тысяч гривен со всеми доплатами. Но уже сейчас обсуждают проблему: что будет, когда закончится эпидемия. Ведь штатное расписание не поменялось, и опытный врач скорой помощи в следующем году будет иметь оклад чуть более 5 тысяч гривен, начинающий – 3,5 тысячи. (До эпидемии сотрудники скорой получали со всеми доплатами 8-10 тысяч гривен).

В туалет просимся у пациентов

А пока врачи говорят, что вынуждены работать смену по 24 часа, и не могут себе позволить покинуть салон скорой.

"Не на каждой подстанции такое, все зависит от руководителя. У нас установка такая: твое рабочее место – это машина. Выйти из нее ты не имеешь права. Нам руководитель так и говорит – проситесь в туалет у пациентов или забегайте в больнице, когда сдаете пациента. Поесть в машине мы не можем – постоянно возим людей с пневмониями и подозрением на ковид. Поэтому буквально умоляем у диспетчера отпустить нас помыть машину или пополнить аптечку. Тогда у нас есть минут 15-20, чтобы пообедать. Часто это случается уже в шесть, а то и девять часов вечера", – делится медик.

Врачи жалуются, что у них нет возможности даже поесть Лига.net

Потому многие сотрудники скорой помощи просто не выдерживают и уходят. Остаются те, кто уже привык к такому графику, позволяет здоровье, и имеют подработку в другом месте.

"Я за последние лет пять не помню, чтобы к нам пришел молодой врач. Они все быстро увольняются. Сейчас в Европе, да и во всем мире большой спрос на таких медиков как мы, люди уезжают", – говорит доктор.

К тому же врачи тоже болеют коронавирусом. "У некоторых он проходит легко. Например, за все эти месяцы нам только один раз за счет государства сделали ИФА-тест и выявили у нескольких человек антитела к вирусу. Т.е. они его перенесли на ногах. Есть сотрудник, который очень тяжело пережил болезнь, он месяца полтора лежал в Александровской больнице. А в остальных случаях ты сам за свой счет должен сдавать ПЦР-тест, иди к семейному доктору и жди несколько дней своих результатов", – подытожил врач.