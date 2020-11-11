На Житомирщине пациенты с COVID-19 лежат в коридорах. Медики падают с ног, до больных диабетом и онкологией не доходят руки

В Житомирской области заполняемость больниц, где лечат коронавирус, составляет 66%. Однако половина из 18 медучреждений уже переполнены, а в некоторых заполняемость отделений составляет более 100%. Врачи рассказывают, что больных приходится класть в коридорах, на кушетках. Не хватает медицинского персонала. Нередко одна медсестра может обслуживать несколько десятков пациентов и работать по две смены подряд. В то же время из-за коронавируса в стране увеличивается количество людей с запущенным диабетом и онкологией – до них просто не доходят руки медиков.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Каждый уголок занят пациентами

О том, какова ситуация в инфекционных больницах Житомира, написала пользователь Facebook Ирина Яцик, которая лечилась там от коронавируса. Она пишет, что каждый уголок этой больницы был занят пациентами. Медсестры в защитных "скафандрах" все в поту бегали от пациента к пациенту, потому что нужно было ставить капельницы.

Однажды ночью Ирина вышла из палаты и увидела, как две медсестрички спали прямо на полу. В "скафандрах" и в резиновых перчатках, так как снять их, чтобы хотя бы вытереть пот, нельзя.

Под защитным костюмом пот течет ручьями Facebook Ирины Яцик

Работают по две и три смены

В городской больнице №2 Житомира один из врачей рассказал, что они работают на пределе своих сил.

"Много врачей, медсестер и санитарок болеют. Порой одному врачу приходится обслуживать 30-40 пациентов. У нас только обход растягивается на несколько часов. Одна медсестра вынуждена обслуживать тоже несколько десятков больных. Она обязана сделать всем уколы, поставить капельницы, вовремя их снять. Тяжелым больным, с высокой температурой капельницы ставят несколько раз в течение дня.

Медики в буквальном смысле падают с ног. Если кто-то заболел, то приходится и на вторую смену остаться, даже и на третью. То есть отдежурила 12 часов, и вместо того, чтобы идти спать, заступаешь снова на смену. Мест нет, загруженность очень большая. Кладут в коридоре на кушетку. Ждут, пока освободится место и переводят пациента. А что делать", – говорит врач.

Сейчас эта больница вынуждена взять в аренду на год корпус детской больницы и разместить там 60 больных, потому что мест нет.

Нет мест и не хватает кислорода

Житомирская центральная районная больница №1 также была заполнена на 107%. В администрации медучреждения нам сказали, что на сегодня загруженность составляет уже 93%, поскольку на базе других отделений уже развернули койки для ковидных больных. Но через несколько дней и этого количества может не хватить, поскольку тяжелые пациенты поступают и поступают.

Из-за коронавируса половина больниц Житомирщины переполнена Breking news

"Вы же понимаете, что 93% – это практически все занято. Мы просто на пределе возможностей работаем. Мы не можем закрыть роддом. Мы не можем закрыть хирургию и травматологию. Ведь сюда везут срочных пациентов. Из-за того, что сейчас все силы семейных врачей брошены на ликвидацию коронавируса, выросло число запущенных случаев диабета, диабетической комы, безнадзорного рака", – поясняет ситуацию медицинский директор центральной районной больницы Андрей Волков.

По его словам, в больнице катастрофически не хватает врачей и медицинского персонала. Потому что они тоже болеют.

"Да, бывает врачи и медсестры вынуждены работать по две смены подряд. Нам еще повезло – у нас было инфекционное отделение, поэтому есть 8 врачей-инфекционистов. В других больницах и этого нет. Катастрофа с анестезиологами. Это специалисты, которые должны уметь работать с аппаратурой, уметь интубировать пациента", – говорит Волков.

И конечно, больнице не хватает кислородных точек. Сейчас тут работает 100 кислородных точек, но этого мало. Еще столько же должны подвести. Для этого монтируют кислородную установку, необходимо провести трассы в корпус больницы. "Сейчас вся страна занимается одним и тем же – строит кислородные трассы. У нас в Житомире таких квалифицированных специалистов единицы, к ним выстроилась очередь, а они подняли цены. Нам выделили деньги, но их уже не хватает. Поэтому на организацию дополнительных точек потребуется время. Чтобы как-то улучшить положение, сейчас закупаем кислородные концентраторы", – говорит Волков.

Одна из основных защит от вируса – маски

Также в Житомире просят местных депутатов помочь с водителями скорых, их просто нет. "Никто не хочет идти работать за такие мизерные деньги. Мы же каждый день подвергаем себя опасности заразиться коронавирусом. Едем на вызов и не знаем, кто там – больной гриппом, коронавирусом или сердечник. А большинство водителей – люди в возрасте, даже пенсионеры", – поясняет ситуацию водитель скорой Сергей.

Главный врач попросила помощи у людей

Главный врач Романовской районной больницы Житомирской области Ирина Серт была вынуждена через соцсети обратиться к местным жителям с просьбой о помощи: поделиться с больницей пустыми баллонами для кислорода, поскольку ситуация критическая.

"Отозвались люди, и теперь у нас есть 30 баллонов. Учитывая то количество пациентов, которое у нас сейчас находится на кислороде, в день у нас уходит 20-25 баллонов. Каждый день происходит оборот баллонов: пустые меняем на наполненные кислородом", – говорит OBOZREVATEL Серт.

Главный врач обратилась за помощью Facebook Ирины Серт

Она поясняет, что даже у компаний, производящих кислород, уже давно нет запаса баллонов, используют то, что осталось. "У нас был заключен контракт с двумя фирмами на поставку кислорода, но месяц назад одна из них предупредила, что разрывает договор. Спрос такой, что компании не справляются", – говорит главный врач.

Сегодня в этой больнице 8 тяжелых пациентов, которым необходимы стационарные точки с кислородом. И еще два человека очень тяжелые, которые дышат через аппарат. Также в больнице есть один кислородный концентратор на 10 литров, к которому могут подключить сразу двух больных, и один концентратор на 5 литров для одного человека.

В больнице ожидают еще концентраторы для 10 больных.

Серт говорит, что пока им не приходится отключать пациентов от кислорода, чтобы уступить место более тяжелому пациенту. Но все может быть, количество тяжелых случаев растет с каждым днем.

"Ни грипп, ни инфаркты, ни инсульты, которые также могут быть вызваны коронавирусом, никто не отменял. У нас из 69 коек 31 занята ковидными больными. Остальные – с подозрением на пневмонию. Это может быть коронавирус, грипп, пневмония. Мы принимаем только тяжелых пациентов. Тех, у кого ситурация 96-98% – это не есть поводом для госпитализации. Проводим с ними психологическую беседу, отправляем домой лечиться под наблюдением семейного врача. Если не удается убедить, пока еще берем в больницу, но скоро такой возможности уже не будет", – говорит главный врач.

Также врач отмечает, что число тяжелых случаев заболевания коронавирусом увеличивается с каждым днем. "Тут либо люди не оценили свое состояние, либо семейные врачи пропустили", – говорит Серт.

Нужно отметить, что врачи уже давно бьют тревогу по поводу переполненности больниц больными COVID-19. Медицинская система трещит по швам и недалеко тот момент, когда все может рухнуть. Об этом заявлял и глава МОЗ Максим Степанов. Об этом говорила и известный врач-инфекционист Ольга Голубовская. Многие настаивают на том, что в стране необходимо объявить локдаун, как это делают сейчас в Европе, чтобы прервать цепочку быстрого роста заболевших и хоть как-то разгрузить врачей и медучреждения.