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27 апреля • обновлено в 12:15
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Пациенты без COVID-19 в Украине под угрозой: хирург рассказал, как оперировал дома

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Из-за приостановления плановых консультаций и операций на время карантина в связи с коронавирусом, в Украине может увеличиться смертность от болезней, которые успешно лечатся.

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Об этом рассказал "Главкому" профессор, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой хирургии последипломного образования Ивано-Франковского национального медуниверситета, хирург Олег Ткачук. Медику как-то пришлось срочно оперировать онкобольного пациентку у нее дома.

"Позвонила пациентка в тяжелом состоянии, практически лежащая. У нее случился послеинъекционный абсцесс. Вместе с медсестрой из частной клиники мы приехали к ней домой, прооперировали и назначили лечение. Но должен признать, что это нестандартная форма работы", – рассказал врач.

Пациенты без COVID-19 в Украине под угрозой: хирург рассказал, как оперировал дома

vesti.ua

Медик считает, что в связи с отменой операций смертность от болезней, которые успешно лечатся в Украине, может только увеличиться. Такого же мнения придерживается донецкий кардиохирург Дмитрий Узун.

"Коллеги врачи, готовьтесь к крайне тяжелым и некомпенсированным пациентам! Я сторонник карантина, причем, возможно, даже более жесткого! Но... Все это приведет к тому, что пациенты будут до последнего сидеть дома и приезжать в больницу в крайне тяжелом состоянии, когда трудно помочь!" – обратился он к медработникам.

Узун также призвал пациентов искать любые возможности для обращения к врачу в случае ухудшения состояния.

Как сообщал OBOZREVATEL, в украинских больницах отложили плановые операции, чтобы освободить медицинские учреждения для возможной помощи украинцам в связи с угрозой распространения коронавируса.

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Место
Украина
Тег
медики
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