Дочь пациента с Днепропетровщины: отца выбросили из больницы, как мусор, теперь он в реанимации

Пожилой пациент, которого в одной майке перевозили в Томаковскую больницу из Никополя на Днепропетровщине, попал в реанимацию в тяжелом состоянии.

Об этом ТСН.ua рассказала его дочь Юлия Дехта. У 61-летнего мужчины диагностировали двустороннее воспаление легких, его подключили к кислороду (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам женщины, она увидела своего отца в скорой практически раздетого и это шокировало ее.

"Папу выбросили из больницы, как мусор", хотя у него в пакетах были вещи: пижама, носки, белье, рассказала она.

Работницам Томаковской больницы пришлось искать какую-то одежду, чтобы одеть пациента в скорой, а уже потом забрать в отделение. Там сразу направили в реанимацию, рассказала Дехта.

В Никопольскую больницу №1 пожилого мужчину несколько дней назад отправила сама дочь. Он чувствовал себя плохо, у него была температуру около 37,5 в течение 5 дней. Сначала она лечила его сама, а потом повезла в амбулаторию. Там обнаружили очень низкую сатурацию и предположили, что у пациента может быть COVID-19.

Мужчину забрала скорая из Никополя, его сразу направили в реанимацию, уточнила дочь пациента. Через четыре часа женщине отдали вещи отца и сказали, чтобы она ехала домой. Та вернулась в Марганец.

"На следующее утро мне сообщили, что папу из реанимации перевели в обычную палату. На третий день позвонили и надиктовали список лекарств. Он был на 12 тыс. гривен ... Второй список – на 8 тыс. тоже привезли, оставили", – рассказала женщина.

Уже в воскресенье (6 декабря, – ред.) женщина говорила с отцом по телефону и почувствовала, что у него есть проблемы: "у него как затуманено сознание было".

Врача по просьбе женщины позвали только после того, как она заявила, что пожалуется вышестоящему начальству. Тот рассказал, что коронавирус у мужчины не обнаружили, его готовят на выписку.

По словам Дехты, врач предложил ей искать скорую и забирать больного в Томаковку, поскольку он живет в Марганце, но приписан к Томаковскому району.

Женщина вернулась в Марганец искать транспорт. Впоследствии скорую с кислородом все-таки дали, и она сразу поехала в Томаковскую больницу, чтобы встретить отца – и стала свидетелем шокирующей ситуации с его перевозкой.

Сейчас пожилой мужчина находится в тяжелом состоянии в реанимации. Он очень слабый, дышать без маски не может, рассказала она.

Администрация Никопольской больницы №1 заявила о наказании "виновных". По словам заведующего отделением, где лечатся больные с COVID-19 Александра Саморукова, "человек, который допустил такое, будет уволен немедленно". Он также отметил, что мужчинку "в скорой согрели, доставили к месту назначения и попросили прощения у родных".

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