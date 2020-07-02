Патриоты засыпали Луганск листовками и напомнили, что Донбасс – Украина. Видео

Над временно оккупированным Россией Луганском украинские патриоты разбросали с беспилотников листовки с поздравлением с Днем Конституции Украины и напоминанием об ужасах жизни в террористической "ЛНР".

Соответствующее видео обнародовал на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). "Российским оккупантам напомнили, что Луганск – это Украина", – отметил он под кадрами (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Листовки, которые сбросили над Луганском Скриншот видео

В листовках, которые разлетелись по городу, содержатся такие обращения: "Донбасс – это Украина", "Разруха, убийства, нищета. С ними у тебя нет прав", "С Днем Конституции Украины. С нами у тебя есть права".

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