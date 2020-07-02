Патриоты засыпали Луганск листовками и напомнили, что Донбасс – Украина. Видео
Над Луганском сбросили патриотические листовки. 5 канал
Над временно оккупированным Россией Луганском украинские патриоты разбросали с беспилотников листовки с поздравлением с Днем Конституции Украины и напоминанием об ужасах жизни в террористической "ЛНР".
Соответствующее видео обнародовал на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). "Российским оккупантам напомнили, что Луганск – это Украина", – отметил он под кадрами (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Листовки, которые сбросили над Луганском Скриншот видео
В листовках, которые разлетелись по городу, содержатся такие обращения: "Донбасс – это Украина", "Разруха, убийства, нищета. С ними у тебя нет прав", "С Днем Конституции Украины. С нами у тебя есть права".
Жителям оккупированного города напомнили, что такое "русский мир" Скриншот видео
Украинцы поздравили жителей ОРДЛО с Днем Конституции Скриншот видео
Как сообщал OBOZREVATEL:
14 июня в сети также показывали видео с передачей посланий жителям временно оккупированного Луганска с воздуха. В них бойцы ВСУ напомнили людям о том, что "русский мир" не несет ничего хорошего.
Ранее подобные открытки сбросили на оккупированный Россией Донецк. Так защитники решили напомнить местным жителям о том, как их используют захватчики.
В листовках говорилось, что у так называемой "власти" нет денег на зарплаты, восстановление школ и больниц, однако есть средства для проведения "парада победы" 24 июня.