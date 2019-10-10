"На Покрову": патриоты приготовили оккупантам Донецка яркий "сюрприз"

В День защитника Украины, 14 октября, украинские патриоты готовятся провести яркую акцию во временно оккупированном Россией Донецке.

Так, они планируют поднять в небо огромный государственный флаг Украины. Об этом на странице в Twitter написал активист Влад Борода. "На Покрову поднимем на воздушных шарах над Донецком государственный флаг размером 120 квадратных метров", – рассказал он.

Над Донецком пролетит флаг Украины Twitter Влада Бороды

В комментариях под постом украинцы выразили восхищение такой инициативой, подчеркнув, что с нетерпением ждут ее реализации. "Желаю попутного ветра", "Чем смогу – помогу", "В котором часу? Подниму голову и буду ждать", "Буду рад видеть!" – пишут украинские патриоты, живущие в оккупации.

На Покрову піднімем на повітряних кульках над Донецьком державний прапор розміром 120 м2 pic.twitter.com/gUwtjbY0DL — Влад Борода (@Analytic_center) October 9, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 июня, в День Конституции Украины, в центре временно оккупированного Донецка появился желто-голубой флаг. Его подняли под звучание национального гимна Украины.

А 24 августа, в День Независимости Украины, украинские флаги подняли во многих городах оккупированного Крыма.

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