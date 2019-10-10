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10 октября • обновлено в 14:11
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"На Покрову": патриоты приготовили оккупантам Донецка яркий "сюрприз"

3.8т Читать материал на украинском

В День защитника Украины, 14 октября, украинские патриоты готовятся провести яркую акцию во временно оккупированном Россией Донецке.

Так, они планируют поднять в небо огромный государственный флаг Украины. Об этом на странице в Twitter написал активист Влад Борода. "На Покрову поднимем на воздушных шарах над Донецком государственный флаг размером 120 квадратных метров", – рассказал он.

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Над Донецком пролетит флаг Украины

Над Донецком пролетит флаг Украины

Twitter Влада Бороды

В комментариях под постом украинцы выразили восхищение такой инициативой, подчеркнув, что с нетерпением ждут ее реализации. "Желаю попутного ветра", "Чем смогу – помогу", "В котором часу? Подниму голову и буду ждать", "Буду рад видеть!" – пишут украинские патриоты, живущие в оккупации.

"На Покрову": патриоты приготовили оккупантам Донецка яркий "сюрприз"

"На Покрову": патриоты приготовили оккупантам Донецка яркий "сюрприз"

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 июня, в День Конституции Украины, в центре временно оккупированного Донецка появился желто-голубой флаг. Его подняли под звучание национального гимна Украины.

А 24 августа, в День Независимости Украины, украинские флаги подняли во многих городах оккупированного Крыма.

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Темы
Новости Донецка и Донецкой области День защитника Украины Покров Пресвятой Богородицы
Место
Украина Донецк
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Нормально вот чурки руцкие будут в истерике))))))))
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Свиной мозг на большее не способен!!!))))))))
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Можно ещё из пьяных СБУшников трезубец выложить)))))
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