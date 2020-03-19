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19 марта • обновлено в 22:39
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Патриоты Донбасса записали видеообращение к Зеленскому из-за переговоров с ОРДЛО

1.9т
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Группа переселенцев с Донбасса обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом не допустить создания консультативного совета с представителями ОРДЛО на Минских переговорах.

Переселенцы назвали себя патриотами Донбасса. Они записали видео, которое было опубликовано изданием "Зеркало недели" (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

Утверждается, что подписанный 25 марта документ якобы выведет Россию "за скобки переговорного процесса" и она получит "статус стороннего наблюдателя, а не государства-агрессора".

Журналисты, волонтеры и экс-пленные записали видеообращение к Зеленскому

Журналисты, волонтеры и экс-пленные записали видеообращение к Зеленскому

Коллаж

К президенту обратились:

  • Станислав Асеев – журналист, освобожденный из плена "ДНР" по обмену в 2019 году;

  • Сергей Гармаш – журналист, главный редактор сайта "ОстроВ";

  • Ирина Довгань – волонтер из Ясиноватой;

  • Денис Казанский – донецкий блогер и журналист;

  • Владимир Жемчугов – участник войны на Донбассе, герой Украины, освобожденный из плена "ЛНР" по обмену в 2016 году;

  • Игорь Козловский – ученый, освобожденный из плена "ДНР" по обмену в 2017 году, член инициативной группы "Первого декабря".

Добавим, ролик с призывом касательно переговоров по Донбассу названо "Не делайте этого!".

Как писал OBOZREVATEL:

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Минские договоренности Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Мирные переговоры в Минске
Персоны
Владимир Жемчугов Владимир Зеленский Станислав Асеев Денис Казанский Сергей Гармаш
Место
Украина
Теги
переговоры по Донбассу ОРДЛО видео Донбасс
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