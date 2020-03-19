Группа переселенцев с Донбасса обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом не допустить создания консультативного совета с представителями ОРДЛО на Минских переговорах.

Переселенцы назвали себя патриотами Донбасса. Они записали видео, которое было опубликовано изданием "Зеркало недели" (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

Утверждается, что подписанный 25 марта документ якобы выведет Россию "за скобки переговорного процесса" и она получит "статус стороннего наблюдателя, а не государства-агрессора".

Журналисты, волонтеры и экс-пленные записали видеообращение к Зеленскому Коллаж

К президенту обратились:

Станислав Асеев – журналист, освобожденный из плена "ДНР" по обмену в 2019 году;

Сергей Гармаш – журналист, главный редактор сайта "ОстроВ";

Ирина Довгань – волонтер из Ясиноватой;

Денис Казанский – донецкий блогер и журналист;

Владимир Жемчугов – участник войны на Донбассе, герой Украины, освобожденный из плена "ЛНР" по обмену в 2016 году;

Игорь Козловский – ученый, освобожденный из плена "ДНР" по обмену в 2017 году, член инициативной группы "Первого декабря".

Добавим, ролик с призывом касательно переговоров по Донбассу названо "Не делайте этого!".

Как писал OBOZREVATEL:

Участники Трехсторонней контактной группы в Минске на встрече 11 марта подписали договоренности о создании органа, которым якобы фиксируется субъектность ОРДЛО.

Согласно договоренностям, решение ТКГ об учреждении консультативного совета будет подписано 25 марта.

По итогам заседания СНБО 13 марта глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что на заседании ТКГ подписали документ о необходимости создания консультативного совета, в который войдут представители ОРДЛО.

54 нардепа от "Слуги народа" выступили против создания так называемого консультативного органа.

Нардеп из фракции "Слуга народа" Виталий Безгин заявил, что согласие Украины учредить консультативный совет не означает, что Киев больше не считает Россию стороной вооруженного конфликта на Донбассе.

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