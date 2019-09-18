"Слушаю по утрам гимн Украины!" Патриотка из Донецка поделилась криком души

Украинцев потрясла история украинской патриотки из оккупированного Донецка, которая рассказала о том, что помогает выжить ей среди врагов.

Своим криком души она поделилась в эфире радио "Донбасс Реалии", и он нашел отклик в сердцах многих людей. Так, запись ее рассказа, обнародованная на Facebook, собрала более 220 лайков, свыше 80 репостов, десятки комментариев со словами благодарности и 6 700 просмотров (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"С первого дня, как это все началось, воевала, мне 77 лет, со всеми, кто хотел "республику". Конечно, я не смогла добиться. У меня нет телевизора, "России", как вот это рассказывают, что тут мы "Россию" смотрим. У меня компьютер, спасибо, внучка оставила мне, и приемничек. Я слушаю утром гимн украинский. И таких, как я, здесь уже много", – поделилась бабушка.

Донецк – Украина "Антикор"

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 июня, в День Конституции Украины, в центре временно оккупированного Донецка появился желто-голубой флаг. Его подняли под звучание национального гимна Украины.

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