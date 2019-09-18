Главная Новости
18 сентября • обновлено в 13:27
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

"Слушаю по утрам гимн Украины!" Патриотка из Донецка поделилась криком души

1.4т Читать материал на украинском

Украинцев потрясла история украинской патриотки из оккупированного Донецка, которая рассказала о том, что помогает выжить ей среди врагов.

Своим криком души она поделилась в эфире радио "Донбасс Реалии", и он нашел отклик в сердцах многих людей. Так, запись ее рассказа, обнародованная на Facebook, собрала более 220 лайков, свыше 80 репостов, десятки комментариев со словами благодарности и 6 700 просмотров (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"С первого дня, как это все началось, воевала, мне 77 лет, со всеми, кто хотел "республику". Конечно, я не смогла добиться. У меня нет телевизора, "России", как вот это рассказывают, что тут мы "Россию" смотрим. У меня компьютер, спасибо, внучка оставила мне, и приемничек. Я слушаю утром гимн украинский. И таких, как я, здесь уже много", – поделилась бабушка.

Новости
"В Донецке звучит гимн Украины": украинка рассказала о патриотизме в оккупации

Донецк – Украина

Донецк – Украина

"Антикор"

"Слушаю по утрам гимн Украины!" Патриотка из Донецка поделилась криком души

"Слушаю по утрам гимн Украины!" Патриотка из Донецка поделилась криком души

"Слушаю по утрам гимн Украины!" Патриотка из Донецка поделилась криком души

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 июня, в День Конституции Украины, в центре временно оккупированного Донецка появился желто-голубой флаг. Его подняли под звучание национального гимна Украины.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Новости Донецка и Донецкой области" на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Донецка и Донецкой области
Место
Украина Донецк
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
4
11
Смешно
7
Интересно
3
Печально
7
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Что-то вообще не верится
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Romanoff Sergey
Romanoff Sergey
Ху...йня из под коня.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
А ещё я каждое утро слушаю гимн Украины... Дальше этот бред читать не возможно
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel