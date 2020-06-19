Патриарх Варфоломей выразил соболезнования Порошенко из-за смерти отца

Вселенский патриарх Варфоломей отправил письмо пятому президенту Украины Петру Порошенко, в котором выразил соболезнования в связи со смертью его отца.

Оно было опубликовано сайтом Cerkvarium.

Приводим текст:

"Ваше Высокопревосходительство, С грустью и печалью мы узнали о том, что недавно скончался в Господе Ваш любимый отец, Алексей, и по этому поводу мы хотели бы выразить наши искренние и сердечные соболезнования Вам и Вашей семье. Поэтому мы молимся "Господь всякого духа и плоти, который поправь смерть", чтобы Он "дал покой в месте света, на зеленом пастбище, в месте обновления, которое покинули боль и печаль, и плач". Пусть наш Господь дарует ему вечный покой, и пусть Вы будете помнить и отмечать много лет те ценные моменты, которые Вы разделяли с ним в течение его земной жизни. Вечная ему память! Вселенский патриархат, 18 июня 2020 Страстный молитвенник за Вашу Высокоуважаемость перед Господом, Варфоломей, Архиепископ Константинополя – Нового Рима и Вселенский патриарх"

Письмо Варфоломея к Петру Порошенко

По данным BBC News Украина, свои соболезнования пятому президенту уже передали канцлер Германии Ангела Меркель, лидер Турции Реджеп Эрдоган, премьер Хорватии Андрей Пленкович Дональд Туск от Европейской народной партии, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. От действующей власти сочувствие пока не поступали.

Как сообщал OBOZREVATEL, Алексей Иванович Порошенко умер 16 июня. Ему было 84 года.