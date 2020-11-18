Патриарх Филарет о легализации однополых браков: Украина никогда не согласится на это

Почетный патриарх ПЦУ Филарет заявил, что категорически против легализации однополых браков в Украине, сравнив их с "Содомом и Гоморрой".

Свое мнение церковник высказал в интервью "Українським новинам". Кроме того, он сказал, что "должен защищать божественное учение, а не приспосабливаться к тому, как грешные люди искажают нормальный образ жизни".

"Господь за этот грех [однополые отношения] уничтожил Содом и Гоморру", – сказал 91-летний патриарх.

Он продолжил критиковать движение ЛГБТ. "Я к этому не должен приспосабливаться, я не приспосабливался к советскому безбожию, поэтому выступаю против и однополых браков и всего, что делается против христианского и нравственного учения", – считает Филарет.

Он также признал, что "будет бороться до последнего", чтобы однополые отношения в Украине не были узаконены.

"Когда мне в Европейском парламенте задавали такой же вопрос, я ответил, что Украина никогда не согласится на это. И если у нас Верховная Рада будет выступать за однополые браки, то мы не будем выбирать таких депутатов", – заявил церковник.

Гомофобскую речь он продолжил размышлениями о народных депутатах. Если среди них есть представители ЛГБТ и они публично об этом не признаются, то это из-за того, что "им совесть указывает, что они не правы", считает патриарх.

"Вот советская власть говорила, что нет бога, а мы не стеснялись говорить, что верим в бога. Они стесняются признать эти однополые браки, тихонько грешат", – заявил представитель церкви.

Как сообщал OBOZREVATEL: