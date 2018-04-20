Главная
УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги
Таня Адамс
Таня Адамс
БлогерВсе статьи автора

Патамушта , я лучше пАгибну, чем понты вот эти буду переваривать

2.8т

Ну вот например приличное девочко. Не то, што я, а приличное.

Она не матюкаицца никогда, даже если ночью идешь пописять во тьме и мизинчиком ноги об угол еб… ударилась вопщем если. Она ж не станет спускать воздух сквозь сжатые зубы, конструируя из этого звука всякие неприличности про маму этого угла и как именно её любил папа. Она тихонько огорчится : "ой, как же неприятно это всё случилось!". А может она вообще не писяет по ночам?

Или если какой фуршет-банкет, она ж не жрёт никогда. Питаться едой на людях очень стрёмно.

Во-первых, они завидуют, что ты вот жрёшь, а у них вот диета, чтоб красиво.

Во-вторых, всегда есть опасность, что ты заловишь еду с тарелки неположенным инструментом и тут из-за спины сразу сладенький фальцет: "Дорогая, вы так экспрессивно пользуетесь приборами, это так мило, вы из Мариуполя, наверное?"

И ты такая сидишь и думаешь, что если сразу врубить снизу в челюсть, это гарантированно избавит от необходимости уточнять, что в твоих родных подворотнях все французы-гувернёры бухали как черти и про разновидности вилок не уточняли.

В-третьих, ты ж обязательно оделась в одежду, в которой даже присесть нельзя, не то что харчеваться чем-то покрупнее муравья.

Если сядешь - на пузе гофрэ сразу как на морде у шарпея. А стоя - все отлично и даже хорошо. Плюс постоянный риск вляпаться. Причем никто, кроме тебя, никогда не вляпывается…

Новости
Печальный пример Луганды и Домбабве ничему не научил?

Приличные девочки не жрут, не садятся и не вляпываются.

Они одну мензурку кофе могут пить полтора часа, я засекала. И в пироженке умеют ковырять предельно уныло. Чтоб все сразу видели, что это такая мука - кушать пироженко, такая борьба внутренняя с лёгким флёром задумчивости в даль. И пироженко не вполне… Тут у вас такие пироженки… интересные… никогда таких не ела… повезло просто никогда таких не есть.

Ещё они любят прийти на твою страницу, коплиментик тебе какой-нить написать, но тут же ласково пожурить. Посоветовать. Рассказать, как лучше было бы.

Если бы ты была приличной девочкой, а не вот этим вот чем попало…

Ещё они любят вот эту фразу "Я лучше пАгибну, чем…" ну и там дальше что угодно по сабжу. Ну оно-то конечно лучше, кто бы спорил. Но снова хочется снизу в челюсть.

Патамушта , я лучше пАгибну, чем понты вот эти енотьи переваривать.

В общем и целом, приличные девочки ровно до тех пор прекрасны, пока я с ними не пересекаюсь. А пересекаюсь я с ними славабогу редко.

Вот только в кометах постоянно вилочкой поковыривают. Специальной двузубой вилочкой!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Таня АдамсТаня Адамс
Источник
Источник:Facebook Тани Адамс
Поделиться в Facebook

Наши блоги