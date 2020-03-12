Скандальный рейс в Киев с больными из Милана: в Минздраве сделали срочное заявление

В Министерстве здравоохранения Украины заверили, что у всех пассажиров авиарейса Милан-Киев, прибывшего 12 марта в "Борисполь", проверили температуру.

Об этом в эфире программы "Право на владу" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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"Я только что созвонился с представителями санитарно-карантинного подразделения. Они заверяют, что всем на борту самолета был проведен температурный скрининг", – сказал он.

Ляшко также призвал украинцев объединиться, потому что в стране настали тяжелые времена.

"Сейчас наступили нелегкие времена, введен карантин. Мы должны не выискивать какие-то горячие факты, а должны объединиться. Не ищите в медиках людей, которые где-то что-то нарушили. У них нелегкие времена, особенно у эпидемиологов, которые сегодня круглосуточно на посту скринигуют самолеты", – отметил он.

В Минздраве в свою очередь добавили, что уже получен список пассажиров, находившихся на борту самолета. Каждому из них будут предоставлены инструкции по самоизоляции, направления в скором времени пройти тест на COVID-19. В случае необходимости все будут изолированы и пройдут лечение в соответствии с установленным протоколом.

"Бортпроводники и эпидемиологи сработали профессионально. Мы уже доставили трех пассажиров в больницу, сейчас им проводят диагностическое исследование на предмет коронавирусной инфекции. Если диагноз будет подтвержден, продолжатся слаженные действия эпидемиологической, медицинской служб, полиции", - сказал Ляшко в эфире программы.

Как сообщал OBOZREVATEL сооснователь Независимого союза работников медицинской отрасли Антон Гура заявил, что в самолете, прибывшем из Милана в "Борисполь" 12 марта, было много больных людей, которых особо никто не проверял перед посадкой в Италии. Он также выложил видео из салона самолета, на которых рассказал подробности.

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