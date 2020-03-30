Пассажирам одного из самолетов, прилетевших с Бали, угрожают уголовной ответственностью по статье "Угон воздушного судна". Тем не менее, покидать самолет люди пока не намерены.
Как сообщила в комментарии OBOZREVATEL на условиях анонимности пассажирка рейса, в самолете осталось около 30 человек – по её словам, их пытаются вытащить оттуда с помощью угроз.
"Девушка-полицейская угрожает нам уголовной ответственностью. В формате, мол, мы не угрожаем, но вот так. Нас тут около 30 человек, пока не выходим, но давят очень. Говорят, что это ст. 278 УКУ ("Угон или захват железнодорожного подвижного состава, воздушного, морского или речного судна". – Ред.)", – рассказала девушка.
Пассажирам в самолете угрожают уголовной ответственностью
Как писал OBOZREVATEL:
В аэропорт "Борисполь" около 02:20 30 марта прилетели два самолета с гражданами Украины из Дохи (Катар), которых обязали отправиться на обсервацию.
Часть пассажиров поместили на обсервацию в отель "Козацький" в самом центре Киева. Большинство же прилетевших отказались от принудительного карантина, так и оставшись на борту лайнеров.
Как рассказал OBOZREVATEL один из пассажиров, они настроены сидеть в самолете до тех пор, пока топ-чиновники не разрешат им отправиться домой.
Отель "Козацький" опечатали, и туристов завели через черный ход. Украинцы уже показали первые кадры из отеля – в кранах течет ржавая вода и нельзя приносить свою еду.
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