Пассажирам одного из самолетов, прилетевших с Бали, угрожают уголовной ответственностью по статье "Угон воздушного судна". Тем не менее, покидать самолет люди пока не намерены.

Как сообщила в комментарии OBOZREVATEL на условиях анонимности пассажирка рейса, в самолете осталось около 30 человек – по её словам, их пытаются вытащить оттуда с помощью угроз.

"Девушка-полицейская угрожает нам уголовной ответственностью. В формате, мол, мы не угрожаем, но вот так. Нас тут около 30 человек, пока не выходим, но давят очень. Говорят, что это ст. 278 УКУ ("Угон или захват железнодорожного подвижного состава, воздушного, морского или речного судна". – Ред.)", – рассказала девушка.

Пассажирам в самолете угрожают уголовной ответственностью

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