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30 марта • обновлено в 13:01
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Пассажирка самолета с Бали: нам угрожают уголовной ответственностью. Эксклюзив

4.7т
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Пассажирам одного из самолетов, прилетевших с Бали, угрожают уголовной ответственностью по статье "Угон воздушного судна". Тем не менее, покидать самолет люди пока не намерены.

Как сообщила в комментарии OBOZREVATEL на условиях анонимности пассажирка рейса, в самолете осталось около 30 человек – по её словам, их пытаются вытащить оттуда с помощью угроз.

"Девушка-полицейская угрожает нам уголовной ответственностью. В формате, мол, мы не угрожаем, но вот так. Нас тут около 30 человек, пока не выходим, но давят очень. Говорят, что это ст. 278 УКУ ("Угон или захват железнодорожного подвижного состава, воздушного, морского или речного судна". – Ред.)", – рассказала девушка.

Пассажирам в самолете угрожают уголовной ответственностью

Пассажирам в самолете угрожают уголовной ответственностью

Как писал OBOZREVATEL:

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Карантин в Украине
Место
Украина
Теги
карантин самолет
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Махно Володимир
Махно Володимир
cтaдо тyпыx, безответственных бapaнов! вы уепки, угроза обществу!
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