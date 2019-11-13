"Десятки тысяч Гиви и Моторол": у Путина озвучили число выданных "Л/ДНР" паспортов России

В России заявили, что с конца апреля более 170 тысяч жителей оккупированного Донбасса якобы получили паспорта РФ в Ростове-на-Дону.

Такую цифру озвучил в среду, 13 ноября, губернатор Ростовской области Василий Голубев, пишет "Интерфакс".

"Если говорить о количестве людей, которые получили гражданство – на сегодня их больше 170 тысяч человек. Конечно, часть людей уехала обратно", – сказал он.

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При этом губернатор подчеркнул, что не видит в связи с этим особой нагрузки на социальную сферу региона, в частности, это не отразилось на работе и загрузке детских садов и школ Ростовской области, а также на рынке труда.

Российский журналист Александр Сотник едко отреагировал на новость. "Ну, что, россияне, "русский мир" идет к вам. Со всеми "народными республиками" по списку. Тысячи Моторыл. Десятки тысяч Гиви. Встречайте!" – написал он в Twitter.

Ну, что, россияне, "русский мир" идет к вам. Со всеми "народными республиками" по списку. Тысячи Моторыл. Десятки тысяч Гиви. Встречайте!https://t.co/Axy2qXeF9p — Sasha Sotnik (@sasha_sotnik) November 13, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что все "должностные" лица в "Донецкой народной республике" до конца 2019 года обязаны оформить российский паспорт, иначе их приравняют к изменникам.

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