Президент РФ В. Путин упростил процедуру предоставления гражданства России, жителям самопровозглашенных “Донецкой и Луганской народных республик”.

Этот шаг, был сделан в целях защиты прав и свобод русскоговорящего населения, которое проживает на оккупированной части Донецкой и Луганской областях Украины. Намерения РФ паспортизировать население “недореспублик” в дальнейшем может быть использовано как предлог введения на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей “миротворческого контингента” под предлогом “защиты русского населения”.

Конечно всей правды о паспортизации “ЛДНР” мы не узнаем, но кое-что показать Вам я смогу. Вашему вниманию предоставляется эксклюзивная переписка, в которой понятно все и без объяснений. Долгожданный паспорт

В этом диалоге стало известно, что прописка на территории РФ – это ключевой элемент гражданства.Не имея регистрации по месту жительства, нужно будет нести ответственность за нарушение правил регистрации. Граждане обязанырегистрироваться по месту пребывания и по месту жительства, в соответствии с пунктом 1 статьи 19.15 КоАП РФ. (наложение административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей.) Получается, что после принятия гражданства России, в трёхмесячный срок нужно в обязательном порядке прописаться, иначе платить штраф за нарушение регистрационного учёта в Российской Федерации.

Как говорит участник переписки, новых граждан РФ ждут на Забайкалье или на дальневосточных гектарах, где не то что не хватает узких специалистов (врачей, учителей, и т.д.), там и людей практически нет. Так вот, Россия нашла выход как можно заселить Богом забытые земли и показать заботу о людях, которые так любят “Русский Мир”!

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!