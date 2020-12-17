Пасмурно, но без осадков: появился прогноз погоды в Украине на пятницу

Погода в Украине в пятницу, 18 декабря, будет пасмурной, но не дождливой.

Об этом сообщили на сайте Украинского гидрометцентра. В некоторых регионах возможны туманы и гололед (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

В западных областях страны температура днем будет колебаться в пределах +2…+6 градусов, а ночью опустится до -1…-2 градусов. Ветер преимущественно западный, 3-8 м/с.

На севере Украины существенных осадков не ожидается. Днем столбики термометров могут подняться до +1 градуса, а ночью опуститься до -2 градусов. Ветер южный, 3-8 м/с. Не исключено появление гололеда.

В восточных регионах днем ожидается +2..-1 градус, ночью 0...-3 градуса. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

На юге страны будет ненамного теплее. Днем температура составит 0…+2 градуса, ночью -1…-2 градуса. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Такие же погодные условия будут и в центре Украины.

В Киеве 18 декабря будет облачно, без прояснений. Днем термометры покажут +1…-1 градус, ночью сохранится такая же температура. Ветер южный, умеренный, до 3-8 м/с.

Как сообщал OBOZREVATEL, погода в Украине в День святого Николая, 19 декабря, будет без особых осадков и ветра.