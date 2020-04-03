Пасха. Земля. Приват: названы гости нового эфира "Свободы слова Савика Шустера"

В пятницу, 3 апреля, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят меры, введенные в стране на период празднования Пасхи, а также земельный и банковский законы.

Трансляцию можно будет посмотреть на странице шоу в Facebook и в интернете @shusteronline.

В студии развернется острая дискуссия в поисках ответов на актуальные вопросы:

Как вести себя на Пасху? Какие меры будут предприняты? Стоит ли готовиться к ещё более жёсткому карантину?

Что принесёт Украине земельная реформа - тотальную распродажу или шанс аграриям?

Почему "банковский закон" важен для каждого из нас. Даже для тех, кто не пользуется банковскими карточками

Участие в обсуждении примут:

Давид Арахамия, глава фракции партии “Слуга народа”;

Юлія Тимошенко, лидер партии ВО "Батькивщина";

Петр Порошенко, лидер партии “Европейская солидарность”;

Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная патформа – За жизнь";

Сергей Рахманин, глава фракции партии “Голос”;

Роман Сульжик, член наблюдательного совета ПриватБанка;

Даниил Пасько, основатель аналитического центра EasyBusiness;

Сергей Надал, городской глава Тернополя;

Сергей Моргунов, городской глава Винницы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

монобольшинство Верховной Рады 31 марта поддержало в целом запуск рынка земли в Украине. Законопроект поддержали по требованию МВФ и после настоятельной просьбы президента Владимира Зеленского.

В Украине откроют рынок земли с 1 июля 2021 года, что позволит украинцам купить до 100 га земли, при этом покупать землю смогут только физические лица.

Также правительство приняло законопроект, регулирующий работу банковской деятельности и от которого также зависит получение финансовой помощи от МВФ.

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