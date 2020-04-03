Пасха. Земля. Приват: названы гости нового эфира "Свободы слова Савика Шустера"

В пятницу, 3 апреля, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят меры, введенные в стране на период празднования Пасхи, а также земельный и банковский законы.
Трансляцию можно будет посмотреть на странице шоу в Facebook и в интернете @shusteronline.
В студии развернется острая дискуссия в поисках ответов на актуальные вопросы:
Как вести себя на Пасху? Какие меры будут предприняты? Стоит ли готовиться к ещё более жёсткому карантину?
Что принесёт Украине земельная реформа - тотальную распродажу или шанс аграриям?
Почему "банковский закон" важен для каждого из нас. Даже для тех, кто не пользуется банковскими карточками
Участие в обсуждении примут:
Давид Арахамия, глава фракции партии “Слуга народа”;
Юлія Тимошенко, лидер партии ВО "Батькивщина";
Петр Порошенко, лидер партии “Европейская солидарность”;
Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная патформа – За жизнь";
Сергей Рахманин, глава фракции партии “Голос”;
Роман Сульжик, член наблюдательного совета ПриватБанка;
Даниил Пасько, основатель аналитического центра EasyBusiness;
Сергей Надал, городской глава Тернополя;
Сергей Моргунов, городской глава Винницы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
монобольшинство Верховной Рады 31 марта поддержало в целом запуск рынка земли в Украине. Законопроект поддержали по требованию МВФ и после настоятельной просьбы президента Владимира Зеленского.
В Украине откроют рынок земли с 1 июля 2021 года, что позволит украинцам купить до 100 га земли, при этом покупать землю смогут только физические лица.
Также правительство приняло законопроект, регулирующий работу банковской деятельности и от которого также зависит получение финансовой помощи от МВФ.
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