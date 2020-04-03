Главная Новости
3 апреля • обновлено в 18:31
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Пасха. Земля. Приват: названы гости нового эфира "Свободы слова Савика Шустера"

692
Читать материал на украинском

В пятницу, 3 апреля, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят меры, введенные в стране на период празднования Пасхи, а также земельный и банковский законы.

Трансляцию можно будет посмотреть на странице шоу в Facebook и в интернете @shusteronline.

В студии развернется острая дискуссия в поисках ответов на актуальные вопросы:

Пасха. Земля. Приват: названы гости нового эфира "Свободы слова Савика Шустера"

  • Как вести себя на Пасху? Какие меры будут предприняты? Стоит ли готовиться к ещё более жёсткому карантину?

  • Что принесёт Украине земельная реформа - тотальную распродажу или шанс аграриям?

  • Почему "банковский закон" важен для каждого из нас. Даже для тех, кто не пользуется банковскими карточками

Участие в обсуждении примут:

  • Давид Арахамия, глава фракции партии “Слуга народа”;

  • Юлія Тимошенко, лидер партии ВО "Батькивщина";

  • Петр Порошенко, лидер партии “Европейская солидарность”;

  • Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная патформа – За жизнь";

  • Сергей Рахманин, глава фракции партии “Голос”;

  • Роман Сульжик, член наблюдательного совета ПриватБанка;

  • Даниил Пасько, основатель аналитического центра EasyBusiness;

  • Сергей Надал, городской глава Тернополя;

  • Сергей Моргунов, городской глава Винницы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Автор
Марина Погорилко
Персона
Савик Шустер
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Общество

Коронавирус. Самое важное

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги