Пасха на карантине: кого пустят в церковь, как исповедаться и освятить паски

Вербное воскресенье и Пасха у христиан восточной традиции в 2020 году выпадают на период карантина из-за пандемии коронавируса COVID-19, который продлится в Украине как минимум до 24 апреля.

Общие рекомендации согласованы на Всеукраинском совете церквей и религиозных организаций. Тем не менее, рекомендации для верующих Православной церкви Украины, Украинской православной церкви Московского патриархата и Украинской греко-католической церкви отличны.

Можно ли верующему прийти в храм или лучше, оставаясь дома, включить трансляцию богослужения? Как исповедоваться и причаститься? Как посвятить вербу и паску? Ответы на эти вопросы – в материале OBOZREVATEL.

Вербная неделя и Пасха у христиан восточной традиции в 2020 году выпадают на период карантина из-за пандемии COVID-19

Что рекомендует Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций

Проводить богослужения без присутствия прихожан. На службе – только минимум лиц: священник, прислужник, дьякон и люди, обеспечивающие трансляцию. Все эти люди, кроме священника, обязаны быть в медицинских масках или респираторах.

Всем верующим рекомендовано приобщиться к богослужению онлайн.

Верующие могут прийти в храм только тогда, когда там нет богослужения. Одновременно в церкви могут находиться 1-2 человека. Обязательное условие – наличие маски или респиратора. Очереди недопустимы.

В городах паски могут освящать прямо в пекарнях, заводах или магазинах, куда будут приглашать священников.

В селах верующие могут выставлять пасхальные корзины за ворота, чтобы священник мог освятить их "дистанционно".

Всем верующим рекомендовано приобщиться к богослужению онлайн

Что рекомендует мэр Киева

Виталий Кличко по этому поводу записал специальное видеообращение. Он призвал киевлян сидеть дома и "праздновать в кругу самых родных", "чтобы после Пасхи ситуация не рванула".

Мэр Киева Виталий Кличко призвал людей сидеть дома

Что рекомендуют в Православной церкви Украины

Митрополит Винницкий и Барский Православной церкви Украины Симеон рассказал OBOZREVATEL следующее:

Верующим запрещено присутствовать на службах. Желающие смогут войти в храм только до или после богослужения и при условии, что одновременно в храме их будет не более 2 человек.

Будет возможность исповедоваться и причаститься "в индивидуальном режиме". Для этого верующих по одному будут пускать в храм.

Богослужения на Вербное воскресенье и Пасху будут транслироваться. На Пасху будут организованы прямые интернет и телетрансляции из храмов – в субботу, 18 апреля, вечером, и в воскресенье, 19 апреля, утром и вечером. При этом не имеет значения, из какого именно храма ПЦУ верующий смотрит трансляцию.

Верующих по одному будут пускать в храм

"Можно посмотреть службу, а потом прийти в храм, исповедоваться и причаститься". Если у верующего нет возможности пойти в храм, ему рекомендуется посмотреть трансляцию, а "когда в конце будут прочитаны молитвы на освящение паски, мяса, сыра и яиц, покропить пасхальную корзину святой водой".

Освящение вербы в Вербное воскресенье начнется с вечера субботы, 11 апреля. Перед храмом может быть выставлена освященная верба, которую можно будет брать, чтобы сэкономить время на освящение.

Посвятить паску можно, начиная с субботы, 18 апреля. С утра и до конца дня "дежурный" священник будет освящать пасхальные корзины. При этом теперь он не будет ждать, чтобы собралось достаточное количество людей. Чтобы избежать столпотворения, процесс освящения будет поставлен "на конвейер".

Посвятить паску можно, начиная с субботы, 18 апреля

Кроме того, в городах будет организовано освящение пасок прямо на хлебозаводах и кондитерских фабриках. Их можно будет приобрести в магазинах.

На улице у храма будут выставлены пасхальные свечи. Верующие могут заранее подготовить записки "за здравие" или "за упокой" и подать их священнику, чтобы ускорить процесс.

В селах освящение пасок будет происходить так: придерживаясь социальной дистанции в 2 метра, люди будут собираться группами не более 10 человек в определенных местах, куда в назначенное время приедет священник и освятит пасхальные корзины.

Вербная неделя и Пасха выпадают на период карантина

Что рекомендуют в Московском патриархате

Глава Информационно-просветительского отдела митрополит Климент (Вечеря) пояснил OBOZREVATEL следующее:

Верующим не будут препятствовать присутствовать на богослужении, но будет действовать ограничение по количеству людей в храме. Верующим рекомендуется не заходить в храм, а слушать аудиотрансляции богослужений, которые будут организованы. "При этом им, конечно, нужно будет размещаться на расстоянии, как это определено карантинными условиями", – уточнил митрополит.

Киево-Печерская лавра полностью закрыта для верующих. Богослужения в ней будут проходить только с участием монахов.

Киево-Печерская лавра полностью закрыта для верующих

Верующие смогут посмотреть трансляцию богослужения, но это не то же самое, что личное присутствие на службе. "Трансляции будут, как и каждый год. Мы работаем над этим вместе с государством. Вместе с тем, следует избегать ложного представления о так называемом "онлайн-богослужении". Богослужение – это таинство. А в Православной церкви таинства на расстоянии не совершаются, и в ближайшее время это положение вещей меняться не будет".

"Трансляция богослужения - это скорее миссионерское мероприятие, благодаря которому люди, которые не были в храме, получают возможность узнать, что и почему в нем происходит".

В церкви призывают соблюдать все правила карантина, особенно верующим, находящимся в группе риска. "Не следует впадать в отчаяние, если что-то в этом году Пасха не получится, как всегда. Бог принимает не только наши дела, но и добрые намерения. Мы призываем людей, которые имеют признаки простуды, в обязательном порядке оставаться дома и обратиться к врачу".

Вербное воскресенье в Киеве

"Наряду с этим, такая ситуация открывает множество возможностей проявить христианскую любовь к ближнему. Многие люди нуждаются в помощи из-за своей беспомощности. И церковь сегодня активизировала свое социальное служение в этом направлении. С государством определены формы того, как это должно быть при существующей ситуации".

Пасхальные корзины – не самое главное, но освящение будет организовано. "С полицией на местах обсуждаются варианты освящения. Скорее всего, будет предоставлена ​​возможность священникам совершать чин освящения на улицах городов и сел, где бы без столпотворения, поодиночке возле своих домов христиане могли бы преподнести свои пасхальные блюда".

Что рекомендуют в Киевском патриархате

В пресс-службе Киевской митрополии рассказали OBOZREVATEL о формате празднования Пасхи на примере Владимирского собора.

Людям не запрещено приходить в храм, "все, кто хотят попасть, смогут прийти". Но даже если придет 100 человек, во Владимирском соборе они смогут разместиться так, чтобы соблюсти социальную дистанцию.

Верующим рекомендуется использовать средства для дезинфекции рук, которые будут находиться в храме, а также быть в медицинских масках, как того требует карантин.

Но пожилым людям и тем, кто болен, настоятельно рекомендуется оставаться дома "ради заповеди Божьей: люби ближнего своего, как самого себя". "Мы не хотим, чтобы кто-то из нас болел, поэтому мы должны проявить любовь и милосердие к своим ближним и постараться их не заражать".

Будет организована онлайн-трансляция богослужения – в соцсетях и в Youtube.

Освящение пасок будет происходить так: "Чтобы избежать большого столпотворения, в субботу накануне Пасхи и в саму Пасхальную ночь возле собора будут дежурить священники, и каждый желающий сможет лично подойти к нему и освятить корзину".

Те же рекомендации актуальны и для других храмов Киевской патриархии.

Верующим разрешили прийти во Владимирский собор

Что рекомендуют в Украинской греко-католической церкви

Руководитель Департамента информации УГКЦ, протоиерей Игорь Яцив сообщил OBOZREVATEL следующее.

Верующим настоятельно рекомендуется оставаться дома и приобщиться к празднику посредством онлайн-трансляций. "Да, мы верим, мы знаем, что Бог есть над всем, но искушать Его, то есть легкомысленно относиться к ограничительным и санитарным нормам, мы не можем".

Если кто-то все-таки придет, он не сможет попасть в храм, будет оставаться на улице и, соблюдая социальную дистанцию, сможет послушать аудиотрансляцию богослужения.

УГКЦ рекомендовала верующим оставаться дома

Все верующие освобождаются от обязательства приступить к исповеди и причастию и принимать участие в литургии в воскресенье и в праздники: "У вас есть освобождение от физического участия в литургии, остается лишь обязанность единения в молитве".

В этой ситуации священник обязан исповедовать только умирающего человека, "придерживаясь всех возможных санитарных норм". В других случая исповедь откладывается. В течение 30 дней после окончания карантина "можно будет исполнить свою обязанность пасхальной исповеди и причастия".

Освящать вербу и пасхальные корзины также рекомендуется онлайн. "Здесь важно намерение священнослужителя освятить пищу, которая присутствует в домах верующих, которые через интернет или телевидение объединяются в молитве. Это намерение не ограничивается стенами храма, оно будет проникать в каждый дом, и, соответственно, эта пища будет благословлена. Она будет не менее благословлена, чем когда человек физически принесет ее в храм. Здесь важен момент веры и Божьей благодати".

По возможности после благословения пищу можно окропить святой водой.