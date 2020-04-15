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15 апреля • обновлено в 09:48
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Пасха 2020: когда и на каком канале смотреть онлайн-трансляцию богослужений

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Президент Украины Владимир Зеленский еще раз призвал всех граждан на время карантина из-за коронавируса отказаться от похода в церковь на Пасху 19 апреля и присоединиться к ее празднованию онлайн.

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Об этом он написал на свой странице в Facebook. Кроме этого, опубликовал список каналов, которые будут показывать трансляцию богослужений.

"Рад, что, согласно социологическим опросам, почти 90% украинцев, понимая всю сложность ситуации, планируют праздновать Пасху дома", – подчеркнул глава государства.

Где и когда смотреть богослужения на Пасху: список каналов

Зеленский также отметил, что Офис президента получил договоренность с украинским медиагруппами, поэтому граждане смогут посмотреть трансляцию богослужений из всех церквей как на самых рейтинговых, так и на других телеканалах, включая региональные.

Так, 19 апреля с 07:30 до 11:00 телеканалы ICTV и "UA: Первый" будут транслировать богослужения Украинской греко-католической церкви.

А в ночь с 18 на 19 апреля с 23:30 до 03:00 "1+1" и "UA: Первый" покажут праздничную службу Украинской православной церкви. Также богослужения УПЦ с 23:00 до 03:00 будут транслировать "Интер" и "Украина".

Где и когда смотреть богослужения на Пасху: список каналов

Отметим, что на днях Владимир Зеленский записал новое видеообращение к украинцам и заявил, что в ситуации с распространением в стране коронавируса "расслабляться рано". По его словам, решающими станут именно 20-е числа апреля – период пасхальных праздников. Поэтому президент призвал граждан оставаться дома, не ходить в церковь и смотреть богослужения в прямом эфире на телеканалах.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что карантинные мероприятия в Украине из-за пандемии коронавируса начнут ослаблять, как только эпидемиологическое состояние в стране начнет улучшаться, но не ранее Пасхи.

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Коронавирус Карантин в Украине Пасха
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Первый канал телеканал Интер Офис президента церковь телеканал 1+1
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