Просто подожгите! Врач подсказала, как "спасти" паски от коронавируса

Паски, которые являются неизменным атрибутом пасхального стола, довольно легко "обеззаразить" в домашних условиях.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказала инфекционист Алла Мироненко. По ее словам, выпечку можно фламбировать (обжигать), если вы по какой-то причине сомневаетесь в безопасности продукта. Например, приобрели хлеб, паски без герметичной упаковки или же в процессе транспортировки была нарушена их целостность.

"Выпечку не вымоешь, как фрукты и овощи. Потому просто подержите паску или другие хлебобулочные изделия над газовой конфоркой. Покрутите, чтобы обжечь с разных сторон. Это старый, но эффективный метод", – посоветовала врач.

Пасхальная выпечка

Также она добавила, что если дома нет газовой печки, то можно сделать маленький факел, которым и обжечь паски.

Один из давно известных способов – на вилку накрутить немного ваты, смоченной в спирте и поджечь. Но тут нужно принять меры предосторожности – лучше делать это, например, над мойкой.

"Такой способ дезинфекции давно применяют и в Индии, но там холера", – добавила Мироненко.

Коронавирус же неустойчив, заразиться через продукты – минимальные шансы. Разве что выделяющий вирус человек чихнет или покашляет на ту же выпечку непосредственно перед тем, как вы будете ее есть.

Отметим, что фламбирование широко применяется в кулинарии. Это прием обработки, при котором блюдо поливают крепким алкогольным напитком и поджигают, при этом спирт выгорает, а у блюда появляются своеобразные вкус и аромат. В ресторане фламбирование иногда делают перед подачей на глазах у гостя.

Использование горелки для фламбирования

Есть и специальные горелки для фламбирования – их часто используют, в том числе для обпаливания птицы, карамелизации кремов и т.д. Цены на них в Украине варьируются от 150 до 2 тыс. грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ПЦУ определились с дополнительными мерами предосторожности в условиях эпидемии коронавируса при проведении богослужений. О том, как теперь будут проходит службы, похороны, Пасха и поминальные дни, стало известно от полученного из собственных источников решения Священного Синода ПЦУ.