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"Зеленский бросил делегацию!" Сеть "взорвало" предательское решение ПАСЕ по России

12.5тЧитать материал на украинском

В сети поднялась громкая реакция на то, что Россию вернули в Парламентскую ассамблею Совета Европы без каких-либо условий.

Украинские пользователи с непониманием восприняли это решение европейских политиков. В частности, народный депутат Украины, представитель команды "Европейской солидарности" Владимир Арьев заявил, что "ПАСЕ в состоянии зомби открыла дверь агрессору". "Позор!" – написал он еще ночью на своей странице в Facebook.

Отметим, что члены украинской делегации еще накануне голосования предупреждали, что решение может быть весьма плачевным для Киева, однако их просьбы о встрече с президентом Украины Владимиром Зеленский для обсуждения угроз были проигнорированы. В частности, в сети прозвучали обвинения в том, что "президент бросил делегацию в ПАСЕ".

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"Зеленский бросил делегацию!" Сеть "взорвало" предательское решение ПАСЕ по России

Исполняющая обязанности председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам евроинтеграции Мария Ионова подчеркнула, что ей было "стыдно смотреть, как бессовестно продают принципы Совета Европы".

Несмотря на всеобщее разочарование, многие отмечают, что все-таки это решение было ожидаемым. Суть в своем Telegram пояснил журналист Денис Казанский.

"Меня не удивляет то, что России вернули право голоса в ПАСЕ. Рано или поздно это должно было случиться. Рано или поздно отменят и другие санкции. Мы живем в мире, которым правят сила и большие деньги, поэтому будет и "Северный поток-2" и многое другое. Можно обижаться на это, но образами точно ничего не изменить", – сказал он.

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Но политики, общественные деятели, дипломаты, журналисты и обычные украинцы согласны в одном: эту борьбу нужно продолжать.

"Все только начинается. Мы скоро увидим в делегации РФ в ПАСЕ депутатов Госдумы, "избранных" в оккупированном Крыму. Не удивляемся. Концентрируемся. Контратакуем. Нам нужно было это поражение – чтобы не питать иллюзий", – написал руководитель проекта "Майдан иностранных дел" Андрей Клименко на своей странице в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети был опубликован полный список голосовавших за возвращение России в ПАСЕ в ночь на 25 июня. Резолюцию единогласно поддержали делегации из Азербайджана, Франции, Испании, Италии, Норвегии, Австрии, Словакии, Португалии, Сербии и Турции.

Первый вице-спикер Верховной Рады и член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко назвала их ответственными за убийства на Донбассе и в Крыму.

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Персоны
Владимир АрьевИрина ГеращенкоВладимир Зеленский
Место
Украина
Тег
ПАСЕ
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
А че бы Зеленый зделал??Ему МИКРОН с Фрау сказали при встрече,что будет в ближайшее время,он и не дергался,зачем позориться как Петрушка Потрошенко.
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Демяник Ярослав
Демяник Ярослав
Ну повернули ))) Ну і хіба то трагедія ??? ))) Ну віддадуть маскалі 22 млн в ПАРЕ , і що зміниться ??? Зможуть виступити там ??? Ну не було їх там 5 років і якось то впливало на ситуацію ???Парламенська ассамблея - дорадчий орган і не більше . Я б не заперечував проти їх виступів навіть на Європейській площі , якщо б вони нам так платили. Я лише хочу зрозуміти в чому вина Зеленського
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
А енто... Что вся "сеть" полностью против?... А еще Россию обвиняют в пропаганде и манипуляциях...
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