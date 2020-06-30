Пары, которые спят вместе, имеют более крепкий сон, – исследование

Гетеросексуальные пары, которые спят вместе, имеют гораздо лучшее качество сна, чем мужчины и женщины, которые спят порознь.

К такому выводу пришли исследователи из Германии, Дании и США по итогам наблюдения за 12 парами в возрасте 18-29 лет на протяжении 14 дней, говорится в статье Frontiers in Psychiatry.

Все это время участников эксперимента просили ложиться спать вместе и отдельно. В последствии выяснилось, что люди, которые ложились в постель вместе, спали на 10% крепче, чем те, кто засыпал каждый в своей кровати.

Также ученые установили, что режим сна у мужчин и женщин, спящих вместе, синхронизировался и стал совпадать.

Примечательно, что совместный сон влиял на увеличение числа бессознательных движений людей в постели. Однако это никак не сказалось на качестве их ночного отдыха. Впрочем исследование не доказало, что эти наблюдения могут помочь бороться с бессоницей. Ведь участники эксперимента не имели проблем подобного характера.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее группа экспертов по итогам проведенного исследования пришла к выводу, что для того, чтобы хорошо выспаться, вечером следует употреблять теплое молоко или ромашковый чай. Для усиления эффекта последний можно совместить с добавками магния.