Парубий заболел коронавирусом

Мирослав Семенюк Общество 18:40, 19.11.2020 Обновлено: 18:43, 19.11.2020

Бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий заболел COVID-19.

Как написал Парубий в Facebook, он получил положительный результат теста на короновирус.

"Сообщил об этом всем, с кем контактировал в последние дни", – отметил политик.

Он добавил, что чувствует себя хорошо, однако полностью самоизолировался.

Скрин Facebook

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