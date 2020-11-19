Парубий заболел коронавирусом
Парубий получил положительный результат теста на COVID-19
Он сообщил об этом всем, с кем контактировал в последние дни
В данный момент экс-спикер Рады чувствует себя хорошо
Бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий заболел COVID-19.
Как написал Парубий в Facebook, он получил положительный результат теста на короновирус.
"Сообщил об этом всем, с кем контактировал в последние дни", – отметил политик.
Он добавил, что чувствует себя хорошо, однако полностью самоизолировался.
Как сообщал OBOZREVATEL:
президент Украины Владимир Зеленский и глава ОП Андрей Ермак заболели коронавирусом (COVID-19).
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