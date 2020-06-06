Партнерские роды во время карантина в Украине никто не запрещал – глава Минздрава

Карина Бондаренко Общество 12:22, 6.06.2020 Обновлено: 12:24, 6.06.2020

Министерство здравоохранения Украины не запрещало партнерские роды на время карантина из-за эпидемии COVID-19.

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Об этом во время брифинга заявил глава Минздрава Максим Степанов. Несмотря на это, многие родильные дома запретили присутствовать на родах всем, кроме персонала.

Степанов отметил, что медицинским учреждениям давали лишь рекомендации о необходимости ограничить присутствие лиц, не являющихся пациентами.

"Министерство не запрещало на центральном уровне партнерские роды, таких решений не было. Все это делалось ради здоровья украинцев, в том числе при родах", – сказал министр.

Партнерские роды ​

Ранее OBOZREVATEL писал, что по данным СНБО Украины, в стране по состоянию на утро 6 июня официально подтверждено 26 514 случаев заражения коронавирусом, из них 550 было выявлено за прошедшие сутки.

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