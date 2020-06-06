Партнерские роды во время карантина в Украине никто не запрещал – глава Минздрава

Министерство здравоохранения Украины не запрещало партнерские роды на время карантина из-за эпидемии COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом во время брифинга заявил глава Минздрава Максим Степанов. Несмотря на это, многие родильные дома запретили присутствовать на родах всем, кроме персонала.

Степанов отметил, что медицинским учреждениям давали лишь рекомендации о необходимости ограничить присутствие лиц, не являющихся пациентами.

"Министерство не запрещало на центральном уровне партнерские роды, таких решений не было. Все это делалось ради здоровья украинцев, в том числе при родах", – сказал министр.

Партнерские роды ​

Ранее OBOZREVATEL писал, что по данным СНБО Украины, в стране по состоянию на утро 6 июня официально подтверждено 26 514 случаев заражения коронавирусом, из них 550 было выявлено за прошедшие сутки.