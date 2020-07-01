Украинцы в соцсети активно обсуждали заявление бывшей чиновницы Александры Клитиной о создании партии "Украина против коррупции".

Так, публикация новости на странице OBOZREVATEL в Facebook набрала почти 300 лайков и около сотни комментариев. Пользователи шутили о создании партии, вспоминая недавний скандал "слуг народа" с "корабельной сосной".

"Если и на заседания так ходить будут, то самый рейтинговый канал будет РАДА. Прикинь жена: что ты там смотришь? А ты: важный законопроект принимают", "Партия "Корабельная сосна", "И что? Туда только таких красоток будут набирать? Тогда монобольшинство им обеспечена!", "Сосна она и в Африке баобаб", "Для завершенности картинки, ей не хватает банана в руке", "Я бы охотно присоединился к ней! Даже несколько раз! Но я женат!", "Если все выступления будут такими , то я вступаю в партию с разбега", – шутили в сети.

Кроме того, в сети писали яркие комментарии о внешности Клитиной.

"Сиськи норм, но глупенькая". "Скучно, давай голяка", "Думаю от желающих, стать членами отбоя не будет. В смысле членами партии", "Партия сисек", дайте две!" – писали в комментариях.

Напомним, что Александра Клитина в полуголом видео заявила о создании партии. Позже экс-чиновница пояснила, зачем создает партию, и кто в нее войдет. Также Клитина назвала себя конкуренткой президента Украины Владимира Зеленского. Кроме того, она призналась, что у нее силиконовая грудь.

"Партия "Корабельная сосна"?" Клитина вызвала фурор в сети полуголым видео Скриншот

"Партия "Корабельная сосна"?" Клитина вызвала фурор в сети полуголым видео Скриншот

"Партия "Корабельная сосна"?" Клитина вызвала фурор в сети полуголым видео Скриншот

"Партия "Корабельная сосна"?" Клитина вызвала фурор в сети полуголым видео Скриншот

"Партия "Корабельная сосна"?" Клитина вызвала фурор в сети полуголым видео Скриншот

"Партия "Корабельная сосна"?" Клитина вызвала фурор в сети полуголым видео Скриншот

"Партия "Корабельная сосна"?" Клитина вызвала фурор в сети полуголым видео Скриншот

"Партия "Корабельная сосна"?" Клитина вызвала фурор в сети полуголым видео Скриншот

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