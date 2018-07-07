Российские наемники, воевавшие на Донбассе и в Сирии, требуют от властей РФ легализацию и статус УБД. Жалуются, что нет должного уважения к их нелегкому кровавому труду, полиция косо смотрит, к семьям часто относятся без уважения. Хотя некоторые из этих незваных гостей получали российские государственные награды лично из рук Путина. Такая вот несправедливость.

На этих подонков нам, естественно, плевать с высокой горки. Какой там статус они получат в России - не важно, в Украине и Сирии они остаются преступниками и террористами. Даже у попавших в руки украинских контрразведчиков российских военных статус немного выше, чем у этих негодяев. Все, тема российских солдат неудачи закрыта. А написал об этом два абзаца просто для того, чтобы задать один ключевой вопрос всем украинским политикам, которые представляют так называемую "Партию мира". Оппоблоку с прочими отколовшимися представителями Партии регионов под другими названиями, некоторым представителям Батькивщины и всем остальным, предлагающим вести прямые переговоры, понять и простить.

Вопрос простой - как быть с теми боевиками в рядах так называемого ополчения "ДНР" и "ЛНР" с украинскими паспортами? Если мы их, как вы предлагаете, поймем и простим, дальше что? Они наверняка тоже захотят статус УБД. Они же после амнистии уже не преступники, а участники боевых действий, да? А получившие ранения от оружия защитников Украины - получат инвалидность и соответствующую пенсии со льготами? А мы будем платить налоги, чтобы стрелявшие в наших защитников получали пенсии и льготы? Театр абсурда получается, да, товарищи? Какую-то ерунду предлагаете.

Так называемой "Партии мира" на заметку. Никаких льгот и пенсий "участникам боевых действий" против Украины украинцы платить не будут. Никогда. Вот такой вот большущий болт с резьбой можем показать. И не только показать. Даже не думайте об этом. Пусть в Мордоре получают статусы и пенсии - они же на их стороне воевали. А будете настаивать на этом в рамках мирного плана или минских соглашений - снесут вас к чертовой матери после первой же попытки такое протащить, даже если вы каким-то чудом придете к власти. Запомните это покрепче - поможет сэкономить на переезде в Ростов.