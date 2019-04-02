"Пароль – Слава Украине!" Цимбалюк объяснил, почему украинцы не выберут президента "от Кремля"

Рассчитывать на то, что русскоговорящие регионы Украины при голосовании за нового президента ориентировались на его пророссийскость, не стоит. Ведь даже эти области сейчас крайне враждебно относятся к стране-агрессору.

Такое мнение выразил украинский журналист Роман Цимбалюк в эфире радио "Эхо Москвы" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В качестве яркого примера он привел настроения, которые ему довелось наблюдать лично на юге Украины. Цимбалюк отметил, что у него не возникло никаких сомнений в том, что там также бытуют идеи патриотизма и противостояния России.

Роман Цимбалюк Facebook Романа Цимбалюка

"Юг Украины. Это русскоязычные регионы. Но я прошлым летом провел там практически месяц и могу вам сказать, что люди, с которыми я встречался, да, они русскоязычные, но мягко говоря, пророссийскими их назвать нельзя. Потому что даже в кафе, причем в абсолютно русскоговорящих регионах, почему-то пароль на Wi-Fi "Слава Украине!". И все говорят на русском, но в адрес вашего президента высказываются очень критично. Я цитировать не буду", — сказал Цимбалюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Цимбалюк заявил, что ни один из пророссийских кандидатов на президентских выборах в Украине не имеет шансов на победу. Ведь 11 тысяч жертв, принесенных их страной-покровителем, не прошли для народа бесследно. Следовательно, идея о дружбе народов и русском единстве полностью утратила свою актуальность после начала войны на Донбассе и аннексии Крыма.

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