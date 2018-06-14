МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

Пародирует Трампа? В сети высмеяли фото "валяющейся" Бондаренко

822Читать новость на украинском

Пользователи сети высмеяли пост бывшего нардепа от "Партии регионов" Елены Бондаренко, в котором она поделилась своим фото с подписью о выпавшей возможности поваляться на диване.

"Добрый вечер) Наконец-то можно поваляться на диване и ничегошеньки не делать)", - подписала экс-регионалка фотографию, размещенную в Facebook.

Новости
Ненавидящей США Бондаренко припомнили визит к Обаме

Политик также поделилась воспоминаниями о премии "Одуванчик года", которую ей когда-то вручили.

"В далёком 2008-м или 2009-м мне присвоили звание "Одуванчик года", дурашливая и милая премия. А "выстрелила" она только сейчас", - написала она.

Новости
"За деньги России": Бондаренко пожаловалась Бундестагу на "пули в затылок" в Украине

Однако не все в сети оценили фото экс-регионалки.

"Миниатюра "Госпожа легли и просят кирпич", "Да какой кирпич - такое надо, как минимум тонной бетона заливать", "Хорошо, что рот не открыла", - пишут комментаторы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Елена Бондаренко отметила свой День рождения в США.

Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги