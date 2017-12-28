"Парням нужно знать, что мы помним": украинка поразила сеть постом об АТОшниках

Украинская журналистка Алена Балаба поразила сеть призывом даже во время новогодних праздников не забывать об украинских военных, находящихся в зоне АТО.

Соответствующую запись она опубликовала в блоге на Site.ua.

Журналистка подчеркнула, что сейчас всем желающим необходимо "собирать нехитрые подарки и вкусности, оформлять документы и ехать на нули".

"Это в Одессочке будут жлобские фейерверки и салют от мэра- гражданина РФ. А в секторах - "поздравления" от сепарья. И парням нужно знать, что мы - не скурвились. Что помним о них. Что вся многочисленная череда праздников, когда тут будут бухать, рыгать и пускать петарды - это все потому, что они все там нас берегут. И мы все об этом - знаем и помним", - написала Балаба.

По ее словам, Донбасс "темен и страшен сейчас", однако он "затаился и ждет освобождения".

"Как дикий зверь, запертый за решеткой в глубокой яме. Как "узник замка Иф". И пусть все шахты и копанки на оккупированной территории работают сейчас на Мордор, который нам потом через третьи руки перепродает свой же уголь для устревших украинских ТЭЦ. И пусть политики в очередной раз играют в наперстки и бирюльки и устраивают "майданы" и "марши". Плевать. У нас есть хлопцы, которые держат наше с вами небо", - добавила автор.

Запись набрала за сутки более 40 тысяч лайков и более 300 репостов в соцсети.

Как сообщал "Обозреватель", ранее стали известны официальные данные о потерях ВСУ на Донбассе в 2017 году.