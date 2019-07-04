"Парламентские выборы под угрозой срыва" - "ЕС"

Решение Шестого апелляционного административного суда о проведении повторной пережеребьевки партий для внесения их в бюллетени имеет целью сорвать проведение досрочных выборов в Верховную Раду.

Так считают активисты партии партии Петра Порошенко "Европейская солидарность", сообщает официальный сайт политсилы.

До дня голосования осталось всего семнадцать дней. И, как сообщила председатель ЦИК Татьяна Слипачук, на сегодняшний день уже напечатано фактически 5 200 000 бюллетеней. Вместе с тем, мощности комбината "Украина" позволяют напечатать все бюллетени только за 22 дня.

Досрочные выборы в Раду. Иллюстрация Антикор

Таким образом, решение Шестого апелляционного адмисуда фактически блокирует техническое обеспечение избирательного процесса.

"Европейская Солидарность" призывает Центральную избирательную комиссию обжаловать это решение, чтобы не допустить срыва парламентских выборов.

Также партия требует от власти обеспечить гражданам Украины их конституционное право на свободное волеизъявление.

Как сообщал OBOZREVATEL, выступая перед сторонниками партии "ЕС" в Виннице, Порошенко заявил, что присутствие проукраинских сил в следующей ВРУ может быть меньшим, а прокремлевских реваншистов – большим.

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