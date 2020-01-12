Парень откусил девушке нос из-за ревности: жуткие фото

В Канаде ревнивый бойфренд откусил своей девушке нос после того, как она заявила о желании расторгнуть с ним отношения.

Теперь 24-летняя Эллисон Данилко вынуждена готовиться к пластической операции. Об инциденте сообщает Metro.

Отмечается, что влюбленные поссорились во время празднования Нового года в одном из ночных клубов Торонто. По возвращении домой конфликт между ними только усилился. 30-летний Ник Греюаль оскорблял девушку, а когда та сказала, что уходит от него, загнал ее в угол в туалете и внезапно откусил кончик носа.

В Канаде парень откусил девушке нос metro.co.uk

Истекающей кровью девушке удалось сбежать и обратиться за помощью к соседям, которые вызвали полицию.

"Я даже не сразу поняла, что у меня нет носа – пока два часа спустя не посмотрела в зеркало. Была шокирована", – призналась канадка.

При этом неизвестно, что парень сделал с откушенной частью ее лица – то ли съел, то ли спустил в унитаз, поскольку полицейские собаки ничего подобного не нашли.

Сейчас пострадавшая собирает 10 тысяч долларов на операцию. Хирурги смогут заменить девушке кончик носа частью ее уха.

Теперь канадка собирает деньги на пластическую операцию metro.co.uk

Эллисон добавила, что Ник и ранее проявлял насилие по отношению к ней. А в августе 2019 года суд даже запретил ему приближаться к девушке. Позже она вернулась к нему, однако теперь утверждает, что между ними все кончено.

"Он пытался разрушить мою красоту, но я не позволю ему разрушить мою силу воли… Надеюсь, своим примером смогу помочь другим девушкам, чтобы они тоже не молчали и решались уйти от мужчин, позволяющих себе домашнее насилие", – заявила Данилко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Херсоне парень избил свою бывшую 17-летнюю девушку, после чего она попала в реанимацию.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!