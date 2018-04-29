Главная
УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги
Олена Воронянська
Олена Воронянська
БлогерВсе статьи автора

Параллельная реальность: радость рабству и доносы

3.2т

На днях приезжали в гости подруги. Нет ничего лучше, чем встречаться с теми, кто знает тебя с молодости. С ними вы по-прежнему девочки, а не бабушки. Вам хорошо друг с другом по факту, а не за что-то конкретное. Особенно весной, когда вокруг все цветет, и настроение редко бывает пасмурным. Обычно мы встречаемся в Киеве, когда они приезжают, и бродим по городу, но сейчас случай особый – надо ж им заценить многократно упомянутый в постах "рай" и оставить свой "цветочный след". Люблю людей, легких на подъем, они обычно позитивны и обладают легкой веселой энергетикой. Сидели, болтали, баловали себя вкусняшками, гуляли по городку - обычный чудесный апрельский день.

Новости
Печальный пример Луганды и Домбабве ничему не научил?

Если бы не… Если бы они приехали из другого конца Киевской области, как сейчас, когда их привели сюда дела, а не из "столицы неизвестно чего". Мы старались не говорить о нем, но Луганск незримо присутствовал с нами всюду. И во взглядах на пробегающих детишек, и в магазине, и в парке, и на перроне вокзала, где мы ожидали запаздывающую электричку. И мои девочки, провожая глазами пролетающие серебристые Интерсити, вдруг заговорили о том, как несколько дней назад, они добирались сюда. Ехали они не в одно время и разными путями – одна через Станицу, другая – через Донецкую область. И та, и другая прошли через усталость долгого пути, беспредел блокпостов и тревожное ожидание обстрелов. В Станице, как раз в то утро (а подруга приехала к пункту пропуска рано, заплатив бешеные деньги перевозчику), случилась перестрелка между разными берегами. Стреляли из гранатометов и минометов, да так, что на какое-то время был закрыт переход.

Рассказывала она с юмором. А я отчетливо представляла себе утренний высокий берег Донца, с которого до войны любила смотреть на прозрачный простор, на блестящую внизу ленту речки, на нарядную ухоженную Станицу, с ее большими домами и километрами теплиц, вдали. И мою стильную красивую подругу представила тоже – замечательную мишень в ее яркой, далеко заметной одежде. С ее несгибаемыми характером и коленками, которые не позволяют ей упасть под ближайший куст, как бы вокруг не стреляли. Я как-то не заметила, как замолчали люди вокруг нас, слушая разговоры о другом, враждебном, мире. Пришел поезд - суета посадки, последние взгляды через стекло, машем друг другу руками. И я бреду по тому же перрону, только солнечный весенний день внезапно потускнел. А пожилая женщина, провожавшая детей и внуков, и слышавшая наш разговор, трогает меня за руку, и говорит только: "Бідні нещасні люди". И мы с ней вдвоем плачем на этом пустом перроне. И никто нам не мешает – для вокзала ведь типичны "долгие проводы, лишние слезы"…

Новости
Виновато скучное и сытое детство. И наша лень заняться детьми

А потом иду домой, стараясь больше не плакать - я вообще не любитель лишних эмоций в людных местах. Только человек – не автомат, его тумблером не выключишь. Вспоминаю рассказы, что украинский в городе живет – даже дети стараются помнить и учить его, не все, конечно, но есть (одна из подруг работает с детворой разного возраста). Ходили на "Свадьбу в Малиновке" в украинский театр – аншлаг. Мы еще посмеялись – вокруг и так "красные придуть – грабять; белые придуть – грабять", и театра не надо. Обеим приходится иногда возвращаться домой после восьми вечера. В разных районах, раньше густонаселенных, где жизнь в это время только начиналась. Говорят, что пусто до ужаса. На мой дурацкий совет: "Девчонки, да не экономьте, подъедьте вы эту пару остановок", понимающе переглядываются и отвечают: " На такси, что ли?".

Новости
Наш девиз непобедим: от всего асвабадим!

И я вспоминаю, как мне недавно приятельница рассказывала о пожилой паре, добиравшейся домой из Днепра от детей. В Донецкую область приехали рано утром. Но луганские автобусы продержали до вечера на "границе" между двумя "братскими трехбуквенными", т.ч. на автовокзале они были в 22.30. Сумму, которую отдали за такси до восточных кварталов , я даже не буду озвучивать – можно несколько раз съездить из Рубежного в Киев на поезде. А ехать по пустому ночному городу, когда машину может остановить любое камуфлыжное рыло, тоже удовольствие из разряда "спасибо не надо". Но им еще повезло, а ехавшие на машине и застрявшие на пропускном пункте в Донецкой области, попали в два часа ночи под обстрел вместе с десятками таких же неудачников. Слава богу, целы, но седых волос прибавилось. И таких историй – тьма. И нет им пока конца, как и гадской "братской" любви к местам, где еще есть, что грабить.

Новости
О реальных настроениях жителей в Донецке

Как и многие луганчане (особенно те, кто по разным причинам не может побывать в родных местах сам), смотрю фото оттуда. Улицы, по которым ты ходил с работы. А тут водил детей в школу. Вот парк рядом с твоим домом. А вот здесь часто бывал в гостях. Еще родные, но уже чужие. И пустые в любое время суток. Призрак города. Стараюсь удержаться от комментариев, чтобы не втягиваться в раздражающие дискуссии о том, что все вернулись, что все нормально, народу везде полно, харьковчане квартиры скупают, жизнь кипит. Причем, не только в хлопковых, а в проукраинских вроде группах тоже. Если б это были старухи, вроде моей мамы, которые после шести вечера и раньше из дому не выходили, - понятно, для них ничего не изменилось. Но пишут-то и молодые, и среднего возраста.

Казалось бы – мне-то какое дело? Люди там живут, им как-то нужно украшать действительность и убеждать себя в том, что они правы. Да, считают они, что нормально в кафе сливать в туалете из ковшика; что жить в изоляции и без нормального транспортного сообщения – хорошо. Ну и пусть себе живут. Но практически все наши друзья, которые вынуждены там остаться, ненавидят оккупантов и коллаборантов, не могут привыкнуть к тому, в чем им доводится жить, и ждут возвращения Украины. И мне почему-то кажется, что даже такое тихое ментальное сопротивление могло бы приблизить конец этой страшной сказки. Если бы подавляющая часть населения (не людей, а именно населения), не приспосабливалась к ухудшениям с такой готовностью. Ведь никто же не заставляет их радоваться рабству, писать доносы, заискивающе здороваться на пункте пропуска, кидаться с обличениями на каждого, кто напишет правду о "столице", с готовностью бежать в любую очередь за пайками или фейковыми льготами (как на голосовании за Плотницкого). Оказывается, мрачно все даже в сравнении с оккупированным Донецком – вспоминаю недавний опус Фашика.

Вот такие грустные мысли светлым весенним утром. Пойду, наверно, сажать цветы. Надо ж делать нашу любимую страну красивой. Всем длинных и интересных выходных! И никогда никакой параллельной реальности!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Олена ВоронянськаОлена Воронянська
Место
УкраинаЛуганск
Объект
Новости ЛНР
Источник
Источник:Facebook Олени Воронянской
Поделиться в Facebook

Наши блоги