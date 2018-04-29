На днях приезжали в гости подруги. Нет ничего лучше, чем встречаться с теми, кто знает тебя с молодости. С ними вы по-прежнему девочки, а не бабушки. Вам хорошо друг с другом по факту, а не за что-то конкретное. Особенно весной, когда вокруг все цветет, и настроение редко бывает пасмурным. Обычно мы встречаемся в Киеве, когда они приезжают, и бродим по городу, но сейчас случай особый – надо ж им заценить многократно упомянутый в постах "рай" и оставить свой "цветочный след". Люблю людей, легких на подъем, они обычно позитивны и обладают легкой веселой энергетикой. Сидели, болтали, баловали себя вкусняшками, гуляли по городку - обычный чудесный апрельский день.

Если бы не… Если бы они приехали из другого конца Киевской области, как сейчас, когда их привели сюда дела, а не из "столицы неизвестно чего". Мы старались не говорить о нем, но Луганск незримо присутствовал с нами всюду. И во взглядах на пробегающих детишек, и в магазине, и в парке, и на перроне вокзала, где мы ожидали запаздывающую электричку. И мои девочки, провожая глазами пролетающие серебристые Интерсити, вдруг заговорили о том, как несколько дней назад, они добирались сюда. Ехали они не в одно время и разными путями – одна через Станицу, другая – через Донецкую область. И та, и другая прошли через усталость долгого пути, беспредел блокпостов и тревожное ожидание обстрелов. В Станице, как раз в то утро (а подруга приехала к пункту пропуска рано, заплатив бешеные деньги перевозчику), случилась перестрелка между разными берегами. Стреляли из гранатометов и минометов, да так, что на какое-то время был закрыт переход.

Рассказывала она с юмором. А я отчетливо представляла себе утренний высокий берег Донца, с которого до войны любила смотреть на прозрачный простор, на блестящую внизу ленту речки, на нарядную ухоженную Станицу, с ее большими домами и километрами теплиц, вдали. И мою стильную красивую подругу представила тоже – замечательную мишень в ее яркой, далеко заметной одежде. С ее несгибаемыми характером и коленками, которые не позволяют ей упасть под ближайший куст, как бы вокруг не стреляли. Я как-то не заметила, как замолчали люди вокруг нас, слушая разговоры о другом, враждебном, мире. Пришел поезд - суета посадки, последние взгляды через стекло, машем друг другу руками. И я бреду по тому же перрону, только солнечный весенний день внезапно потускнел. А пожилая женщина, провожавшая детей и внуков, и слышавшая наш разговор, трогает меня за руку, и говорит только: "Бідні нещасні люди". И мы с ней вдвоем плачем на этом пустом перроне. И никто нам не мешает – для вокзала ведь типичны "долгие проводы, лишние слезы"…

А потом иду домой, стараясь больше не плакать - я вообще не любитель лишних эмоций в людных местах. Только человек – не автомат, его тумблером не выключишь. Вспоминаю рассказы, что украинский в городе живет – даже дети стараются помнить и учить его, не все, конечно, но есть (одна из подруг работает с детворой разного возраста). Ходили на "Свадьбу в Малиновке" в украинский театр – аншлаг. Мы еще посмеялись – вокруг и так "красные придуть – грабять; белые придуть – грабять", и театра не надо. Обеим приходится иногда возвращаться домой после восьми вечера. В разных районах, раньше густонаселенных, где жизнь в это время только начиналась. Говорят, что пусто до ужаса. На мой дурацкий совет: "Девчонки, да не экономьте, подъедьте вы эту пару остановок", понимающе переглядываются и отвечают: " На такси, что ли?".

И я вспоминаю, как мне недавно приятельница рассказывала о пожилой паре, добиравшейся домой из Днепра от детей. В Донецкую область приехали рано утром. Но луганские автобусы продержали до вечера на "границе" между двумя "братскими трехбуквенными", т.ч. на автовокзале они были в 22.30. Сумму, которую отдали за такси до восточных кварталов , я даже не буду озвучивать – можно несколько раз съездить из Рубежного в Киев на поезде. А ехать по пустому ночному городу, когда машину может остановить любое камуфлыжное рыло, тоже удовольствие из разряда "спасибо не надо". Но им еще повезло, а ехавшие на машине и застрявшие на пропускном пункте в Донецкой области, попали в два часа ночи под обстрел вместе с десятками таких же неудачников. Слава богу, целы, но седых волос прибавилось. И таких историй – тьма. И нет им пока конца, как и гадской "братской" любви к местам, где еще есть, что грабить.

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Как и многие луганчане (особенно те, кто по разным причинам не может побывать в родных местах сам), смотрю фото оттуда. Улицы, по которым ты ходил с работы. А тут водил детей в школу. Вот парк рядом с твоим домом. А вот здесь часто бывал в гостях. Еще родные, но уже чужие. И пустые в любое время суток. Призрак города. Стараюсь удержаться от комментариев, чтобы не втягиваться в раздражающие дискуссии о том, что все вернулись, что все нормально, народу везде полно, харьковчане квартиры скупают, жизнь кипит. Причем, не только в хлопковых, а в проукраинских вроде группах тоже. Если б это были старухи, вроде моей мамы, которые после шести вечера и раньше из дому не выходили, - понятно, для них ничего не изменилось. Но пишут-то и молодые, и среднего возраста.

Казалось бы – мне-то какое дело? Люди там живут, им как-то нужно украшать действительность и убеждать себя в том, что они правы. Да, считают они, что нормально в кафе сливать в туалете из ковшика; что жить в изоляции и без нормального транспортного сообщения – хорошо. Ну и пусть себе живут. Но практически все наши друзья, которые вынуждены там остаться, ненавидят оккупантов и коллаборантов, не могут привыкнуть к тому, в чем им доводится жить, и ждут возвращения Украины. И мне почему-то кажется, что даже такое тихое ментальное сопротивление могло бы приблизить конец этой страшной сказки. Если бы подавляющая часть населения (не людей, а именно населения), не приспосабливалась к ухудшениям с такой готовностью. Ведь никто же не заставляет их радоваться рабству, писать доносы, заискивающе здороваться на пункте пропуска, кидаться с обличениями на каждого, кто напишет правду о "столице", с готовностью бежать в любую очередь за пайками или фейковыми льготами (как на голосовании за Плотницкого). Оказывается, мрачно все даже в сравнении с оккупированным Донецком – вспоминаю недавний опус Фашика.

Вот такие грустные мысли светлым весенним утром. Пойду, наверно, сажать цветы. Надо ж делать нашу любимую страну красивой. Всем длинных и интересных выходных! И никогда никакой параллельной реальности!