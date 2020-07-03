Парад планет 4 июля: чем опасен и как пережить
В 2020 году парад планет начнется 4 июля
Уникальное явление можно будет наблюдать в течение двух недель
Астрологи советуют во время него переосмыслить собственные ценности и приоритеты
Зато не рекомендуют рисковать и делать эмоциональные глупости
Полный парад планет состоится 4 июля. (365news.biz)
В субботу, 4 июля, состоится полный парад планет, во время которого все они расположатся по одну сторону Солнца для условного наблюдателя с Земли.
Научно такое уникальное явление называется "апульс", таким образом восемь планет Солнечной системы соединяются только раз в почти 170 лет. Конечно, они не выстроятся в идеально прямую линию, но появятся в небе рядом, сообщает ТСН.
Какие планеты примут участие в полном параде планет?
Так, с 4 июля с небольшим углом отклонения выстроятся Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и даже карликовая планета Плутон, которую не так давно лишили звания полноценной планеты.
Любоваться этим явлением земляне смогут почти две недели. Тогда как следующий парад планет похожего типа стоит ожидать только в 2161 и 2492 годах.
В 2020 году парад планет начнется 4 июля (httpsreport.az)
Чем опасен парад планет с точки зрения астрологии?
Полный парад планет, как и парад ретроградных планет, астрологи трактуют как период больших трансформаций и кармических уроков. Однако говорят, что концентрация изменений в человеческой жизни "на квадратный метр" может быть гораздо сильнее. Поэтому людям советуют "искать баланс".
Отмечается, якобы после такого явления кому-то и так тяжелый 2020 год может показаться еще тяжелее, а другие наоборот почувствуют значительное облегчение. Все зависит от того, как человек усвоит "уроки" вселенной.
Парад планет можно будет наблюдать в течение двух недель
"Лучше двигаться сейчас, как на серфинге, между капельками. Никогда не опирайтесь изменениям в вашей жизни, иначе может быть еще хуже. Поэтому с вниманием относитесь ко всему, что происходит вокруг", – советуют астрологи.
Что нужно сделать во время парада планет:
переосмыслить собственные ценности и приоритеты;
учиться и узнавать новое;
соблюдать пост, проводить очищение организма;
анализировать прошлые периоды и думать, какие уроки оттуда вынесли;
благодарить высшие силы, божества и богов, в которых верите;
медитировать и заниматься йогой.
Во время парада планет нельзя рисковать и делать эмоциональные глупости
Что не стоит делать во время парада планет:
рисковать и делать эмоциональные глупости;
занимать или давать в долг крупные суммы;
подписывать очень важные контракты;
выяснять отношения;
начинать конфликты;
"лезть на рожон".
Правда, ученые отмечают, что парад планет не надо воспринимать как конец света или что-то подобное. Астрологи же добавляют: это лишь еще одна возможность для внутренних изменений, которые на самом деле зависят только каждого из нас.
Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 4 июля 2020 года, состоится редкое астрономическое явление – полный парад планет. Все планеты Солнечной системы выстроятся в ряд на одной стороне Солнца.