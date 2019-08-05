"Рукалицо": участник АТО обратился к Зеленскому из-за Дня Независимости

Решение президента Владимира Зеленского провести "Шествие Достоинства" вместо традиционного парада на День Независимости вызвало недоумение у многих участников боевых действий.

"Это что, первомайская демонстрация будет? Или чем это будет отличаться от парада? Этого понимания нет", – заявил в эфире ObozTV бывший командир роты в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, военный и политический эксперт Юрий Кочевенко.

Кочевенко признался, что когда он впервые услышал заявление главы Офиса президента Андрея Богдана о проведении Шествия, то его реакцией был известный мем "рукалицо" (facepalm).

"Это непоследовательность в действиях новой украинской власти. Сначала президент пафосно и публично говорит о том, что мы сэкономим 300 млн грн на параде и раздадим эти деньги военным", – напомнил он.

"Потом глава Офиса (президента. – Ред.) рассказывает, что будет – но не парад, а шествие. Но при этом пройдут представители видов вооруженных сил. И к ним смогут присоединиться ветераны. Но будут еще врачи и учителя. Это какой-то сумбур", – считает участник АТО.

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Сам Кочевенко участвовал в параде ко Дню независимости в 2015 году и рассказал, что означает его проведение для военных.

"Это три недели или месяц тренировок, а потом – собственно, одна минута самого марша… Когда ты шагаешь по Крещатику… Но эта минута остается с тобой на всю жизнь. Это неповторимое ощущение единства армии и народа", – поделился офицер.

Он подчеркнул, что смысл и дух военного парада нельзя оценить деньгами.

"Я пока не понимаю, что такое Шествие Достоинства. Надеюсь, что украинский президент сможет сохранить ту основу, тот дух… Пусть изменится форма, но лишь бы сохранился дух этого парада и передался всей украинской нации", – подытожил Кочевенко.

Военный парад на День Независимости в Киеве в 2018 году LIGA.net

Как писал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский ранее заявил о намерении отказаться от проведения военного парада на День Независимости 24 августа, выделив деньги на премии для военнослужащих.

Решение вызвало негодование у украинцев – они зарегистрировали петицию с требованием провести парад. Ветераны АТО пообещали организовать собственный парад без участия властей.

После этого глава Офиса президента Андрей Богдан анонсировал вместо парада Шествие Достоинства, в котором должны принять участие представители разных родов войск ВСУ, ветераны АТО, а также "медики, учителя, спортсмены, дипломаты и волонтеры".

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