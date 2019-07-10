"Парад будет!" Генерал Забродский сразил украинцев сильной речью

Командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ, Герой Украины, кандидат в народные депутаты от "Европейской солидарности" Михаил Забродский заверил украинцев, что парад на День Независимости все же состоится.

Он отметил, что считает большой честью лично присутствовать на нем. Сильное видеообращение генерала к народу опубликовал на своей странице в Facebook волонтер Юрий Бирюков (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

"Это символ нашей независимости, это символ нашей борьбы против врага. Я знаю, что для большинства военных принять участие в параде и представлять Вооруженные силы – это большая честь. А гражданские на параде отдают свою дань уважения тем, кто своей жизнью и здоровьем защищает наш покой и мирное небо. Это очень важное напоминание, что в стране идет война и мы не можем о ней забывать", – сказал Забродский о параде.

Михаил Забродский Скриншот видео

"Парад – это не про политику. И учитывая то, что происходит в политике, парад должен состояться! Я видел в соцсетях посты с призывами ко мне провести парад. Это большая честь присутствовать на нем. Парад нужен нашему государству и нашим воинам. И он будет!" – уверенно добавил Герой Украины.

Бирюков поддержал позицию Забродского и подчеркнул, что она отражает мнение каждого сознательного украинского патриота.

"Это про наш парад 2019. Это вне политики и без политики. Это про нас, про нашу армию, про ветеранов и волонтеров, про семьи и про патриотов. Это про наш день Независимости. И про Михаила Забродского, который будет идти с нами", – подчеркнул волонтер.

В комментариях под постом украинцы поддержали Забродского и также выразили готовность прийти на парад, чтобы поблагодарить своих Героев.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский заявил, что намерен отказаться от парада на День Независимости 24 августа, выделив деньги на премии для военнослужащих.

Решение президента вызвало негодование у украинцев. В сети бурно отреагировали на его инициативу, а на сайте главы государства уже появилась петиция о проведении парада.

Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что на 24 августа, в День Независимости, должен быть военный парад. Во время заседания правительства 10 июля он поручил Министерству финансов и Министерству обороны посчитать стоимость его проведения и найти средства на это.

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