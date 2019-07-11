"Пара калек придет на парад!" Охрименко в прямом эфире оскорбил воинов ООС

Экономист Александр Охрименко, который является частым гостем на РосТВ, заявил, что парад на День Независимости в Украине не нужен, поскольку на него придут две калеки.

Оскорбительные слова в адрес украинских воинов прозвучали в эфире телеканала НАШ. С Охрименко поспорил политолог Кирилл Сазонов, о чем последний написал в Facebook.

"Парад это показуха, это дурость, идиотизм парада не имеет границ, он нафиг никому не нужен. Парубий выйдет на парад со своими сторонниками, пара калек придет, да нафиг, никому он не нужен", — возмутился Охрименко в прямом эфире.

Александр Охрименко попал в скандал Скриншот

"Я с трудом понимаю человека, который говорит, что парад не нужен и, цитирую: "Парад это идиотизм, выходные люди хотят провести с семьей". Да чтобы ты мог провести время с семьей и все это говорить, кто-то каждый день умирает! Но это были цветочки. Накрыло меня после фразы Охрименко: "Да что этот ваш парад – выйдут две калеки..." Мне интересно, чем нужно думать, чтобы вот это в эфире сказать ртом?! Я ему предложил - прийти 24 августа на Крещатик и повторить это в лицо ветеранам", – написал Сазонов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владимир Зеленский заявил, что намерен отказаться от парада на День Независимости 24 августа, выделив деньги на премии для военнослужащих.

Решение президента вызвало негодование у украинцев. В сети бурно отреагировали на его инициативу, а на сайте главы государства уже появилась петиция о проведении парада.

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