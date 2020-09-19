Пара из Харькова обвинила врачей в том, что они покалечили их ребенка. Фото

Супружеская пара Марина и Алексей Мозуль из Харькова обвинили врачей с халатности, из-за чего их ребенок остался калекой после родов.

Они рассказали местному сайту 057.ua, что теперь их дочь не сможет ходить и говорить (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Родители отметили, что беременность протекала хорошо. На 36-й неделе женщина должна была заключить договор с врачом-акушером Тамарой Падалко в перинатальном центре, но у нее не хватило одного анализа и беременной предложили подписать договор позднее.

До того, как Марина успела это сделать, у нее отошли воды. Падалко сказала ей ехать в перинатальный центр, однако там роженицу не приняли и отправили в роддом по месту жительства, хотя, утверждает она, не имели на это права.

Женщина отметила, что ей удалось уговорить персонал, объяснив, что у нее есть договоренности с врачом, после чего ее нехотя приняли.

Дежурные акушеры поместили роженицу в палату, где у нее началось кровотечение. Женщина заявила, что медики на это сказали ей: "Ничего страшного".

"На кресле меня смотрела врач Салтанова. Она сказала: "Я не знаю откуда идет кровь. Я что-то нащупала перед головой у ребенка, может это плацента, отслаивается". Она поворачивается к Коротич и говорит – наденьте перчатку и посмотрите вы, я не понимаю. Коротич отвечает просто – "не хочу "... Я их просила сделать мне УЗИ, но мне сказали, что УЗИ в роддоме в субботу не работает. Мне сказали идти в палату. Примерно через час ко мне пришли еще два врача – спросили температуру, она была 37,5, хотя при поступлении была 36,6. спросили, идет кровь. Я сказала так, схваток нет, а они – будем ждать схватки. Стимуляцию мне никто не делал", – рассказала Марина Мозуль.

Женщина отметила, что около 4 утра у нее начали выпадать огромные сгустки крови. Она сама дошла до ординаторской, но оттуда ее отправили в палату дожидаться дежурного врача. Когда он пришел, то принял решение делать экстренное кесарево сечение.

Марина вспоминает, что ее отправили готовить к операции, но Падалко так и не приехала.

"Была дорога каждая секунда. На следующий день я узнала, что, когда нужна была помощь, у другой девочки были естественные роды, и он их принимал. На 5 этажей там был только 1 дежурный врач. Наркоз сделали мне общий. Далее, что было, не знаю, ребенка забрали сразу в реанимацию. Как только отошла от наркоза, спросила – где мой ребенок, а мне отвечают, говорят "звони мужу", – рассказала Марина.

По словам отца, ребенка ему показали только в 8 утра, сказав, что девочка в тяжелом состоянии. Врач объяснил, что у ребенка лопнул сосуд.

"Это маловероятно, ведь у ребенка был снижен гемоглобин. У моей дочери была и остановка сердца, и асфиксия тяжелой степени. Гипоксия началась гораздо раньше, чем сделали кесарево сечение. Я не буду даже учитывать те моменты, когда нам хамили и грубили. Я хочу уберечь жизни других матерей от таких врачей", – отметил Алексей Мозуль.

В итоге врачи поставили диагноз, согласно которому девочка не может самостоятельно глотать, у нее затронуты участки мозга и нет рефлексов. Ходить и разговаривать ребенок не сможет, у него была длительная гипоксия, в результате чего отсутствует сознание.

По мнению адвоката Зинаиды Чуприной, в данном ситуации вина полностью на врачах. Она отметила, что родители имеют право обратиться в полицию с заявлением о преступлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Луцке умерла 5-летняя Вика Смаль, предположительно, из-за халатности медиков. Ребенок попал в больницу в выходные, а на посту были только дежурные врачи.

В результате девочка скончалась в жутких муках, а родители потеряли единственную дочь.