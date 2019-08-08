"Папу забросило на небо взрывом": украинцев растрогала история о погибшем Герое АТО

Семья погибшего в 2014 году Героя АТО Андрея Мансурова растрогала украинцев воспоминаниями о нем.

Так, дочери и супруга защитника Украины рассказали о его боевом пути, о героической гибели и о том, каково им живется после смерти главы семьи, пишет "Армия Inform".

Супруга воина Татьяна рассказывает, что несмотря на то, что ее муж – Герой, некоторые члены общества относятся к этому пренебрежительно. Так, ее неоднократно позорно выставляли из маршруток. Однажды ей и вовсе пришлось услышать в свой адрес оскорбительные слова: "Выбрось это липовое удостоверение и выметайся отсюда вместе со своим выводком".

Спустя некоторое время женщине удалось получить от государства жилье, пенсию, надлежащие компенсации и льготы. Однако ее тоска по мужу не проходит даже спустя пять лет.

Андрей Мансуров с семьей "Армия Inform"

Андрей Мансуров "Армия Inform"

"Об Андрее из бригады мне только и рассказали, что под Красным Яром на Луганщине его танк наехал на мину. Детонировал боеприпас, и мужа выбросило из башни наружу. Некоторое время его сердце вроде бы еще билось, но за считанные минуты он ушел. А так хочется узнать больше! Он был воином по призванию. И как-то не хочется верить в банальность обстоятельств его расставания с жизнью", – говорит Татьяна.

В свою очередь дети Героя, которые на момент его гибели были еще совсем маленькие, не менее искренне скучают за ним, чем мама, и трогательно вспоминают об отце.

"А знаете, где папа сейчас? На небе. Его туда на войне забросило взрывом. И он там – самая яркая звездочка", – говорит одна из дочек Андрея Мансурова.

Супруга погибшего воина ВСУ добавила, что только после похорон узнала о том, что идти на войну он перед строем роты вызвался с несколькими товарищами сам. Хотя мог и не делать этого, так как под его опекой, кроме дочерей, были еще младший брат и сестра.

Андрей Мансуров с дочкой "Армия Inform"

Андрей Мансуров с супругой "Армия Inform"

Свет на трагическую гибель защитника Украины пролили его побратимы с фронта. "Услышав необычной силы взрыв и оповещение по радио о подрыве 681-го, мой экипаж срочно вернули на исходную позицию. Зрелище – ужасное. Изуродованное тело Андрея высадило вместе с башней. На нем не сгорели только портупея и кобура с пистолетом. Все были безмерно потрясены: по всем законам физики он должен был умереть мгновенно, его должно было размазать по броне. Но его сердце еще билось несколько минут", – вспоминает танкист Федор Матюша.

Семья Андрея Мансурова "Армия Inform"

Андрей Мансуров "Армия Inform"

За три недели до гибели на Донбассе Андрей Мансуров отметил свое 25-летие. Воина похоронили в поселке Гончаровское на Черниговщине, где дислоцируется его бригада. А 8 сентября 2014 года Указом президента Украины за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, Мансуров был награжден орденом "За мужество" III степени посмертно.

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