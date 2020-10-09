В Минцифре сказали, когда планируют избавить Украину от бумажных справок

Украине необходимо полностью отказаться от бумажных справок и перейти на онлайн-документацию к сентябрю 2021 года.

Об этом в эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" 9 октября сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Программа транслировалась на YouTube-канале Shuster online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы хотим с помощью идеи, чтобы с сентября 2021-го вообще нельзя было требовать бумажные документы, заставить государство и государственные органы скорее наладить взаимодействие", – сказал вицепремьер.

По его словам, если услуги не будет в онлайне, ее не должно существовать в оффлайне.

"Нам нужно развиваться революционно. Поэтому мы хотим заставить государство быстрее адаптироваться и меняться", – подчеркнул Федоров.

Он напомнил, что Минцифры надеется увеличить часть ВВП, формируемого за счет ИТ, с 3% до 10%.

"Мы подаем в Верховную Раду законопроект и будем надеяться на поддержку депутатов – о "Дія-city", это специальный правовой режим, специальная экономическая зона с лучшей в мире налоговой системой. Мы хотим адаптировать это сначала в ИТ-индустрии перед тем, как перезапускать экономику в Украине вообще", – сказал Федоров.

Предлагаем посмотреть трансляцию эфира:

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на Diia Summit пообещал, что в 2021 году в нашей стране начнут убирать бумажные документы и вводить цифровые. Он сказал, что страна войдет в "режим paperless".

Как писал OBOZREVATEL, цифровизация сферы социальных услуг, которая предусматривает массовое сокращение чиновников, может сэкономить бюджету Украины 10 млрд гривен.