Глава Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейший Святослав подарил Папе Франциску икону Пресвятой Богородицы, которая раскрывает объятия над украинской землей.

Как сообщила пресс-служба УГКЦ, она особенна тем, что написана на доске из-под ящика для патронов и является символом страданий украинского народа в результате войны на Востоке, преобразившихся в молитву.

"Эта икона является голосом боли Украины и молитвой за справедливый мир в нашей стране", – сказал глава УГКЦ, поднося подарок.

Блаженнейший Святослав встретился с Папой Римским Пресс-служба УГКЦ

При этом отмечается, что Папа Франциск заверил Святослава в своем постоянном внимании к событиям в Украине.

"Не временные перемирия, но искреннее стремление понимания и диалога могут принести ей мир", – заключил Папа Франциск.

Икона, подаренная Папе Римскому главой УГКЦ Пресс-служба УГКЦ

Как сообщал OBOZREVATEL, Папа Франциск заболел и пропустил запланированную мессу с духовенством Рима. После встречи с прихожанами у него появился кашель, насморк и легкое недомогание.

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