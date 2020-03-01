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1 марта • обновлено в 07:46
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Папе Римскому напомнили о войне на Донбассе неожиданным подарком

1.4т
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Глава Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейший Святослав подарил Папе Франциску икону Пресвятой Богородицы, которая раскрывает объятия над украинской землей.

Как сообщила пресс-служба УГКЦ, она особенна тем, что написана на доске из-под ящика для патронов и является символом страданий украинского народа в результате войны на Востоке, преобразившихся в молитву.

"Эта икона является голосом боли Украины и молитвой за справедливый мир в нашей стране", – сказал глава УГКЦ, поднося подарок.

Блаженнейший Святослав встретился с Папой Римским

Блаженнейший Святослав встретился с Папой Римским

Пресс-служба УГКЦ

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При этом отмечается, что Папа Франциск заверил Святослава в своем постоянном внимании к событиям в Украине.

"Не временные перемирия, но искреннее стремление понимания и диалога могут принести ей мир", – заключил Папа Франциск.

Икона, подаренная Папе Римскому главой УГКЦ

Икона, подаренная Папе Римскому главой УГКЦ

Пресс-служба УГКЦ

Как сообщал OBOZREVATEL, Папа Франциск заболел и пропустил запланированную мессу с духовенством Рима. После встречи с прихожанами у него появился кашель, насморк и легкое недомогание.

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Автор
Марина Погорилко
Персона
Папа Римський Франциск
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Бухалк Лексееч
Бухалк Лексееч
Символично, нарисована на доске ящика от патронов для убийства жителей Украины, nиcдец попы католические
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