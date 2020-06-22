Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского упал из-за его проевропейской ориентации, поскольку это огорчило тех избирателей, которые выступают за сближение с Россией.

Такое мнение в интервью Укринформу высказал известный социолог, гендиректор Киевского международного института социологии и профессор Киево-Могилянской академии Владимир Паниотто.

"Наиболее устойчивое тренд – ориентация на ЕС возросла. И нынешнее руководство страны также ориентировано на ЕС. Не знаю, на что рассчитывали избиратели Зеленского, но мы исследовали тех, кто в нем разочаровался.

Те 26%, которые разочаровались в действующем президенте, стали преимущественно избирателями Бойко. И это именно те люди, которые недовольны курсом на ЕС. Поэтому они более пессимистичны. Они понимают, что ориентация на союз с РФ вряд ли реализуется", – рассказал Паниотто.

Он добавил, что количество украинцев, которые выступали за союз с РФ, также уменьшилось. Они теперь, как отметил социолог, поддерживают независимый путь Украины и внеблоковый статус.

Владимир Паниотто (источник фото - ukrinform.ua)

Как писал OBOZREVATEL, рейтинг Зеленского, согласно соцопросам КМИС, опустился ниже 40%. Президент потерял еще 5% поддержки в течение последнего месяца.