Полистал сегодня ленту твиттера с утра и вздрогнул - на каждом углу, из каждого скворечника обсуждают заявления говорящих макак кремля, пушилина и пасечника, которые якобы привели некие войска в полную боевую готовность. Но больше всего меня умиляет фото бтр-а, который заправляется и куча комментариев, мол прям завтра попрут макаки, п*здорез намечается, йопт

Не помню кто сказал правильную фразу - паникеров и мародеров на войне пристреливают. Как бы циниччно это не звучало, но эти слова написаны кровью - разрушительное действие от паники часто сопоставимо с обстрелом из крупнокалиберной артиллерии. Я сейчас немножко о взрослой жизни в Донецке расскажу, специально для паникеров.

Итак, первое, что нужно понимать : никакого внезапного наступления со стороны макак быть не может в принципе. ВсУ знают абсолютно все перемещения тяжелой техники по Донецку и Макеевке, по Луганску и в районе линии разграничения. И если об этом открыто не говорят в сми - это нормально. Абсолютно. Военный не отчитывается перед гражданскими во время войны. Точка.

Далее. Не смотря на то, что на оккупированных остались одни ватаны, а все нормальные выехали, кто-то данные о перемещениях военной техники макак дает всУ. Понятия не имею кто это. Нас просто не существует. Только есть один маааааленький нюанс - ни один беспилотник не сможет улыбаться врагам и одновременно помогать всУ. А те, кого не существует, могут. И это часть жизни для них, хоть они и не звезды тв или не пишут в соцсетях о том, как из-за длинного языка условной шмары "полковника" дыныры легко можно узнать абсолютно все о дислокации макак, проблемах в военизированных подразделениях придурков и т д. Поэтому выдохните, граждане цивильные, информации о том, где, что и сколько стволов, хватает, внезапно коллаборанты могут наступить разве на говно. Точка.

О перемещениях техники по Донецку и заправках я вообще люто ржал. Объясню почему: начнем с того, что брони, то есть бронированной большой техники с большими пушками, хватает и в Донецке, и в Макеевке, и в Луганске. Никто ничего никуда не отводил. Брони хватает как в центре городов, так и на окраинах.

Только количество этой техники известно. Известны условные обозначения на номерах и кабинах авто, известно где находятся склады с боеприпасами, куда полюбому заедут макаки в случае возобновления масштабных военных действий, известны фамилии экипажей, их номера телефонов, фактические места проживания и т д. И если об этом не пишут в сми - это нормально. Так бывает, смиритесь с этим фактом.

И последнее. По состоянию на сейчас коллаборанты не способны на масштабные боевые действия. Причина - их тупо перебьют. Все, что они могут - это временно захватить территории, на сутки-трое- и после стать мясом или мишенями для всУ. Об этом говорят сами абизяны дыныры открыто. Повторюсь, проблема макак не в захватить, а в удержать. Те, кто имеют IQ, меня поймут, паникеры никогда.

Мораль. Привет паникерам от тех, кто живут на оккупированных. Просьба дышать ровно и не разносить ересь. Мы все про всех коллаборантов знаем, а значит знают это и всУ, и наши спецслужбы. Правда, нас, адекватных жителей оккупированных не существует. Но то таке, переживем[мнение диванного дебилья многих давно не парит]. Конец.