''Панихида по РПЦ'': страшилка росСМИ стала предметом насмешек

Российские пропагандисты в день проведения Объединительного Собора в Киеве распространили заявление, будто он напоминал панихиду.

На это обратил внимание журналист Айдер Муждабаев, остро ответив на выпад россиянам на своей странице в Facebook.

"Ну, русские правы. У нас действительно панихида по РПЦ (Русская православная церковь. - Ред)", – отметил он.

Ответ Муждабаева пропагандистам горячо поддержали пользователи в комментариях, развивая тему разрыва уз с Кремлем.

"Собор напоминает панихиду"... Та не. Не напоминает. Это и есть панихида. По УПЦ МП. "Эпицентру" приготовиться. Завозим фурами саморезы. Они понадобятся при смене табличек на "Єдина помісна автокефальна Православна Церква України", – прокомментировали в сети.

"О сколько нас упало в эту бездну, разверстую вдали, настанет день и Московский патриархат исчезнет с поверхности Земли", "В России мания величия. Они считают, что их Гундяев "главный" среди православных, хотя РПЦ младше Вселенской и других древних Патриархий на тысячу с лишним лет", – добавили пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 декабря на Объединительном Соборе в Киеве была создана единая православная церковь в Украине и избран ее новый глава, 39-летний епископ Епифаний. Теперь Украина должна получить Томос от Вселенского патриархата.

В РПЦ новость о создании независимой церкви вызвала ярость. Там заявили, что результаты Собора приведут к увеличению количества "раскольнических ветвей".

Тем временем в Московском патриархате также резко отреагировали на результаты Собора и заявили, что каноническое значение его проведения, как и результаты, "равны нулю".

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