Радник секретаря РНБО Сергій Сивохо обізвав нардепів від "Слуги народу", які збирають підписи за його звільнення, "консервами, які розкрилися" - ред.

Допоки Донбас контролюється Росією, відповідно терористичною організацією під назвою "русская весна", Новороссия і план Путіна, називайте це як хочете, будь-які формати спілкування із людьми, які живуть там під дулом автоматів, не-мож-ли-ві. Тому в мене виникає дуже багато сумнівів щодо платформи пана Сивохо "Єдність".

Перш за все, платформа Єдності з ким? Як він збирається відокремити українців і сепаратистів, українців і терористів, які вбили 13 тисяч наших хлопців і дівчат на сході? В мене є багато знайомих серед військових, знаю тих, хто загинув за нашу країну там, і я невпевнена, що частина людей, з якими пан Сивохо збирається реалізовувати платформу Єдності – захочуть її.

Проблема реінтеграції людей, які живуть на окупованих територіях може вирішитись тільки після того, як вони стануть нашими. Розмовляти із терористами і сепаратистами в будь-яких форматах є табуйованим для будь-якої європейської країни. Відповідно я не підтримую такі платформи і взагалі я не бачу конкретних кроків і стратегій, озвучених паном Сивохо, окрім якигось загальних слів на кшталт "за крок до миру", "мир и единство".

Більше того, мені здається, що така наша ініціатива може бути прирівняна до ініціативи визнання нами сепаратистів і терористів як таких. Це так само стосується Єрамака й створення Консультативної Ради на фоні Мінських угод і Тристоронньої контактної групи. Консультативна рада з терористами неможлива. Жодна країна світу не розмовляє з терористами.

Якщо хтось має ілюзію і допоки Путін… Нагадаю про прийняті поправки до Конституції РФ, які фактично легітимізують його як єдиного президента і царя всієї Росії до кінця життя, війна на сході України не буде закінчена мирним шляхом. Максимум, що ми можемо мати – це історію Молдови або Грузії. Це історія мінімум.

Історія максимум – рефреш Радянського Союзу.

Ну, і на завершення. Маємо створювати не Платформу єдності, а маємо подарувати людям месседжі, які будуть відображати систему цінностей створення єдиної нації. Коли люди розумітимуть, хто така нація українців зі всіма постулатами, вони пишатимуться тим, що є причетними до неї. Вони любитимуть культуру, мову і матимуть бажання жити в країні, яка має назву Україну.

Сподіваюсь, що економічні і реформаторські рішення будуть хоча би фрагментарно втілені нинішньою владою і наближатимуть нас до розуміння, що бути українцем – одне з найвищих цінностей кожного громадянина нашої країни.

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