Директор Служби зовнішньої розвідки Росіі С.Наришкін заявив,що президент В.Зеленський все більше "занурюється в ідеї українського націоналізму"... (Українська правда)

Боже, наповни ці слова змістом!

Боже, дай цій людині, яка стала президентом України, зрозуміти і втілювати ідеї українського націоналізму в життя... Боже, ти ж всемогутній.

У Проводі Організації Українських Націоналістів теж був єврей - патріот України - Лев Ребет.

Армія Західноукраїнської Народноі Республіки у своєму складі мала "Жидівський пробоєвий курінь" ( Єврейський штурмовий батальйон), переважна більшість особового складу якого, полягла в боротьбі за Україну. Вічна їм слава і пам’ять! Вони всі були українськими націоналістами.

Тисячі євреїв пішли на битву за Україну, під час Революції Гідності та Російсько-Української війни - Війни за Незалежність. Вони всі - наші Брати і, кожен з них, в якійсь мірі - український націоналіст.

Я горджусь тим, що є українським націоналістом, і що мою Українську Державу, разом зі мною, боронять євреї, росіяни, білоруси, грузини, чеченці та представники інших націй.

У цьому і є одна із сутностей українського націоналізму: "Свобода Народам! Свобода людині!"

Пане президенте, Володимире, випадково потрапивши на посаду Президента України, Ви ще маєте шанс увійти в історію, як перший єврей, який очолив Україну і став Українцем з великої літери...

Не втратьте цю можливість! Адже інший шлях веде до прокляття, смерті та забуття...

Новости Бандера воює за Україну і після смерті

P.S. У роковини Голокосту приношу свої співчуття єврейському народу і стверджую, що антисемітизм такий же ниций і потворний, як і украінофобія.

Геть антилюдяні доктрини комунізму, націонал-соціалізму та московського імперіалізму!

Хай живе Українська Самостійна Соборна Держава!

Український націоналіст Дмитро Ярош

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