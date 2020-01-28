Директор Служби зовнішньої розвідки Росіі С.Наришкін заявив,що президент В.Зеленський все більше "занурюється в ідеї українського націоналізму"... (Українська правда)
Боже, наповни ці слова змістом!
Боже, дай цій людині, яка стала президентом України, зрозуміти і втілювати ідеї українського націоналізму в життя... Боже, ти ж всемогутній.
У Проводі Організації Українських Націоналістів теж був єврей - патріот України - Лев Ребет.
Армія Західноукраїнської Народноі Республіки у своєму складі мала "Жидівський пробоєвий курінь" ( Єврейський штурмовий батальйон), переважна більшість особового складу якого, полягла в боротьбі за Україну. Вічна їм слава і пам’ять! Вони всі були українськими націоналістами.
Тисячі євреїв пішли на битву за Україну, під час Революції Гідності та Російсько-Української війни - Війни за Незалежність. Вони всі - наші Брати і, кожен з них, в якійсь мірі - український націоналіст.
Я горджусь тим, що є українським націоналістом, і що мою Українську Державу, разом зі мною, боронять євреї, росіяни, білоруси, грузини, чеченці та представники інших націй.
У цьому і є одна із сутностей українського націоналізму: "Свобода Народам! Свобода людині!"
Пане президенте, Володимире, випадково потрапивши на посаду Президента України, Ви ще маєте шанс увійти в історію, як перший єврей, який очолив Україну і став Українцем з великої літери...
Не втратьте цю можливість! Адже інший шлях веде до прокляття, смерті та забуття...
P.S. У роковини Голокосту приношу свої співчуття єврейському народу і стверджую, що антисемітизм такий же ниций і потворний, як і украінофобія.
Геть антилюдяні доктрини комунізму, націонал-соціалізму та московського імперіалізму!
Хай живе Українська Самостійна Соборна Держава!
Український націоналіст Дмитро Ярош
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