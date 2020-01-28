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28 января • обновлено в 17:25
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Дмитрий Ярош
Дмитрий Ярош
Создатель "Правого сектора" Все статьи автора

Пане президенте, ви ще маєте можливість стати Українцем з великої літери

1.3т
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Директор Служби зовнішньої розвідки Росіі С.Наришкін заявив,що президент В.Зеленський все більше "занурюється в ідеї українського націоналізму"... (Українська правда)

Боже, наповни ці слова змістом!

Боже, дай цій людині, яка стала президентом України, зрозуміти і втілювати ідеї українського націоналізму в життя... Боже, ти ж всемогутній.

У Проводі Організації Українських Націоналістів теж був єврей - патріот України - Лев Ребет.

Армія Західноукраїнської Народноі Республіки у своєму складі мала "Жидівський пробоєвий курінь" ( Єврейський штурмовий батальйон), переважна більшість особового складу якого, полягла в боротьбі за Україну. Вічна їм слава і пам’ять! Вони всі були українськими націоналістами.

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П’ять років тому я потрапив під залп "Граду"

Тисячі євреїв пішли на битву за Україну, під час Революції Гідності та Російсько-Української війни - Війни за Незалежність. Вони всі - наші Брати і, кожен з них, в якійсь мірі - український націоналіст.

Я горджусь тим, що є українським націоналістом, і що мою Українську Державу, разом зі мною, боронять євреї, росіяни, білоруси, грузини, чеченці та представники інших націй.

У цьому і є одна із сутностей українського націоналізму: "Свобода Народам! Свобода людині!"

Пане президенте, Володимире, випадково потрапивши на посаду Президента України, Ви ще маєте шанс увійти в історію, як перший єврей, який очолив Україну і став Українцем з великої літери...

Не втратьте цю можливість! Адже інший шлях веде до прокляття, смерті та забуття...

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Бандера воює за Україну і після смерті

P.S. У роковини Голокосту приношу свої співчуття єврейському народу і стверджую, що антисемітизм такий же ниций і потворний, як і украінофобія.

Геть антилюдяні доктрини комунізму, націонал-соціалізму та московського імперіалізму!

Хай живе Українська Самостійна Соборна Держава!

Український націоналіст Дмитро Ярош

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Автор
Дмитрий Ярош Дмитрий Ярош
Темы
Война на Донбассе Холокост
Теги
геноцид евреев Россия - страна-агрессор
Источник
Источник: Facebook Дмитра Яроша
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Рибак Арсен
Рибак Арсен
Героям Слава!
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Хилл Джон
Хилл Джон
Ярош, ты такой же дурной, как и клоун - членограй ? Нашёл, к кому обращаться и увещевать ... До сих пор не понял, что моника не исправима )))㋡
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Medvedkov Yuri
Medvedkov Yuri
Ярош! Красавец!
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